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Вы – человек искусства? Угадайте имя знаменитого художника по трем шедеврам
29.01.2021 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Все художники такие разные: кто-то писал картины в стиле кубизма, кто-то был влюблен в импрессионизм, а кто-то не представлял своей жизни без поп-арта. Но всех объединяет одно: их работы оказали огромное влияние не только на мир искусства, но и на историю человечества. А теперь давайте проверим, как хорошо вы разбираетесь в шедеврах изобразительного искусства и их авторах.
Ответы:
1. Казимир Малевич.
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Все художники такие разные: кто-то писал картины в стиле кубизма, кто-то был влюблен в импрессионизм, а кто-то не представлял своей жизни без поп-арта. Но всех...
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