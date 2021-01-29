Вы – человек искусства? Угадайте имя знаменитого художника по трем шедеврам

Источник материала: Flytothesky





Все художники такие разные: кто-то писал картины в стиле кубизма, кто-то был влюблен в импрессионизм, а кто-то не представлял своей жизни без поп-арта. Но всех объединяет одно: их работы оказали огромное влияние не только на мир искусства, но и на историю человечества. А теперь давайте проверим, как хорошо вы разбираетесь в шедеврах изобразительного искусства и их авторах.

Ответы:

1. Казимир Малевич.

2. Винсент ван Гог.

3. Эдгар Дега.

4. Густав Климт.

5. Иван Айвазовский.

6. Пабло Пикассо.

7. Рембрандт.

8. Леонардо да Винчи

9. Энди Уорхол.

10. Ян Вермеер.

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