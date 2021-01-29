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Вы – человек искусства? Угадайте имя знаменитого художника по трем шедеврам

29.01.2021 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Вы – человек искусства? Угадайте имя знаменитого художника по трем шедеврам

Все художники такие разные: кто-то писал картины в стиле кубизма, кто-то был влюблен в импрессионизм, а кто-то не представлял своей жизни без поп-арта. Но всех объединяет одно: их работы оказали огромное влияние не только на мир искусства, но и на историю человечества. А теперь давайте проверим, как хорошо вы разбираетесь в шедеврах изобразительного искусства и их авторах.

Ответы:

1. Казимир Малевич.
2. Винсент ван Гог.
3. Эдгар Дега.
4. Густав Климт.
5. Иван Айвазовский.
6. Пабло Пикассо.
7. Рембрандт.
8. Леонардо да Винчи
9. Энди Уорхол.
10. Ян Вермеер.

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Все художники такие разные: кто-то писал картины в стиле кубизма, кто-то был влюблен в импрессионизм, а кто-то не представлял своей жизни без поп-арта. Но всех...
 
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