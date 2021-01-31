20 лучших фотографий недели

Источник материала: Flytothesky





Вы можете поверить, что на носу февраль? Дни становятся длиннее. На пятки скоро будут наступать февральские праздники. Да и у любителей зимы еще есть возможность насладиться этим холодным очарованием. В общем, сказка, а не месяц! А пока мы предлагаем вам полюбоваться на подборку атмосферных фотографий и настроиться на позитивный лад в преддверии рабочей недели.

1. Лауф-ан-дер-Пегниц. Фотограф Ines Photography

2. Мост. Фотограф Antony Cooper

3. Замерзший. Фотограф Rune Askeland

4. Озеро Антерсельва. Фотограф Fulvio Fusani

5. Время остановилось. Фотограф Paul Taylor

6. Мудрость. Фотограф Irene Weiss

7. Задержите закат. Фотограф 青草

8. Портрет. Фотограф Perry Wunderlich

9. Туман. Фотограф Morgan Boudet

10. Телларо. Фотограф Hannes Brandstätter

11. Песчаный хребет. Фотограф 赵冲光影

12. Архитектура. Фотограф Ulrich Bock

13. В той далекой горной деревушке. Фотограф 萧鈐

14. В прериях Вайоминга. Фотограф Brad Cheese

15. Ускорение времени. Фотограф Cansu Özkan

16. Вверх. Фотограф andy dauer

17. Царь горы. Фотограф William Patino

18. Знак. Фотограф Brett Gasser

19. Пылающее небо. Фотограф Gitta Sladič

20. В зимнюю чащу. Фотограф Rudi Moerkl

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