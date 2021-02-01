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Отгадайте мультфильм по пернатому персонажу
01.02.2021 11:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Мультфильмы любят смотреть не только дети, но и взрослые. При этом смысл картины может оказаться намного глубже, чем на первый взгляд. Животные в мультфильме имеют человеческий характер: смеются, переживают, совершают поступки, о которых потом жалеют, и пытаются все исправить. С помощью нашего теста попробуйте вспомнить, пернатые герои каких мультфильмов изображены на картинках.
Ответы:
1. Замбезия.
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Мультфильмы любят смотреть не только дети, но и взрослые. При этом смысл картины может оказаться намного глубже, чем на первый взгляд. Животные в мультфильме имеют...
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