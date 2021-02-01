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Отгадайте мультфильм по пернатому персонажу

01.02.2021 11:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Отгадайте мультфильм по пернатому персонажу

Мультфильмы любят смотреть не только дети, но и взрослые. При этом смысл картины может оказаться намного глубже, чем на первый взгляд. Животные в мультфильме имеют человеческий характер: смеются, переживают, совершают поступки, о которых потом жалеют, и пытаются все исправить. С помощью нашего теста попробуйте вспомнить, пернатые герои каких мультфильмов изображены на картинках.

Ответы:

1. Замбезия.
2. Гадкий утенок.
3. В поисках Немо.
4. Король Лев.
5. Пингвины из Мадагаскара.
6. Тайна третьей планеты.
7. Побег из курятника.
8. Вэлиант: пернатый спецназ.
9.Ледниковый период 2: Глобальное потепление.
10. Рио.

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Мультфильмы любят смотреть не только дети, но и взрослые. При этом смысл картины может оказаться намного глубже, чем на первый взгляд. Животные в мультфильме имеют...
 
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