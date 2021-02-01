Отгадайте мультфильм по пернатому персонажу

Источник материала: Flytothesky





Мультфильмы любят смотреть не только дети, но и взрослые. При этом смысл картины может оказаться намного глубже, чем на первый взгляд. Животные в мультфильме имеют человеческий характер: смеются, переживают, совершают поступки, о которых потом жалеют, и пытаются все исправить. С помощью нашего теста попробуйте вспомнить, пернатые герои каких мультфильмов изображены на картинках.

Ответы:

1. Замбезия.

2. Гадкий утенок.

3. В поисках Немо.

4. Король Лев.

5. Пингвины из Мадагаскара.

6. Тайна третьей планеты.

7. Побег из курятника.

8. Вэлиант: пернатый спецназ.

9.Ледниковый период 2: Глобальное потепление.

10. Рио.

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