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10 шагов, которые помогут вам изменить свою жизнь за полгода
01.02.2021 14:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Изменить жизнь за день, неделю и даже за месяц вряд ли возможно. Однако вы можете сделать это за полгода. Вам нужно лишь быть последовательными и настойчиво двигаться в намеченном направлении.
Вот 10 шагов, которые помогут изменить свою жизнь за полгода:
1. Поставьте перед собой 4 цели
Поставьте по одной
Например, в финансах вы можете поставить себе цель собрать подушку безопасности или погасить какой-нибудь долг.
Здоровье: сбросить несколько килограммов, придерживаться правильной диеты, начать регулярно посещать спортзал.
Карьера: развить профессиональные навыки, найти способы реализовать себя в работе.
Самосовершенствование – широкое понятие. Например, вы можете поставить себе цель отправиться в путешествие, освоить какой-нибудь навык или прочитать определенное количество книг.
2. Оцените текущее положение дел
Разберите всю свою жизнь на составляющие. Что происходит в ваших финансах? Как дела обстоят на работе? Что вы можете сказать о своем физическом и психическом состоянии? Какими навыками вы обладаете?
3. Разработайте план
Теперь вы можете перейти к планированию. Составьте план на ближайшие полгода. Какие этапы вам нужно преодолеть, чтобы выполнить цели? Какие временные рамки для каждого этапа? Что вам нужно сделать в рамке каждого из них?
4. Выясните, какие привычки могут помочь вам добиться успеха
Не стоит забывать: качество вашей жизни и ваши достижения зависят от
5. Установите перед собой краткосрочные цели
Цели, которые вы устанавливали на первом шаге, глобальные. И, как правило, найти подход к таким целям довольно сложно. Чтобы приступить к их реализации, вам нужно разбить каждую большую цель на ряд краткосрочных.
Например, если вы хотите привести себя в форму, то цель на ближайшее время – записаться в фитнес-клуб или узнать больше о здоровом питании. Дальше вы можете устанавливать перед собой цели, связанные со спортивными результатами.
6. Действуйте
Планировать можно бесконечно, но вы не получите никаких
7. Ведите дневник
Выделяйте минут 10 каждый день, чтобы записать свои мысли по поводу проделанной работы. Перечислите, что вы успели сделать, а что нет.
8. Оценивайте свой прогресс
Как вы можете оценить проделанную работу? Довольны ли вы полученными результатами? Есть ли у вас идеи, как вы могли бы повысить свою эффективность?
9. Учитесь быть гибким
Первоначальный план может быть не совсем выполним на практике, поэтому будьте готовы к тому, что в процессе работы будут необходимы поправки. Возможно, вы найдете способ поменять рабочий процесс и выйти на новый уровень продуктивности.
10. Доберитесь до финишной черты
Главное, что вы должны делать, – ни за что не останавливаться на своем пути. Не сдавайтесь. Обязательно доберитесь до конца.
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Изменить жизнь за день, неделю и даже за месяц вряд ли возможно. Однако вы можете сделать это за полгода. Вам нужно лишь быть последовательными и настойчиво...
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