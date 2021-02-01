10 шагов, которые помогут вам изменить свою жизнь за полгода

Источник материала: Flytothesky

Изменить жизнь за день, неделю и даже за месяц вряд ли возможно. Однако вы можете сделать это за полгода. Вам нужно лишь быть последовательными и настойчиво двигаться в намеченном направлении.





Вот 10 шагов, которые помогут изменить свою жизнь за полгода:

1. Поставьте перед собой 4 цели

Поставьте по одной цели в четырех сферах жизни: здоровье, финансы, карьера и самосовершенствование.

Например, в финансах вы можете поставить себе цель собрать подушку безопасности или погасить какой-нибудь долг.

Здоровье: сбросить несколько килограммов, придерживаться правильной диеты, начать регулярно посещать спортзал.

Карьера: развить профессиональные навыки, найти способы реализовать себя в работе.

Самосовершенствование – широкое понятие. Например, вы можете поставить себе цель отправиться в путешествие, освоить какой-нибудь навык или прочитать определенное количество книг.

2. Оцените текущее положение дел

Разберите всю свою жизнь на составляющие. Что происходит в ваших финансах? Как дела обстоят на работе? Что вы можете сказать о своем физическом и психическом состоянии? Какими навыками вы обладаете?

Подумайте, какие ресурсы у вас имеются, чтобы ускорить достижение поставленных целей.





3. Разработайте план

Теперь вы можете перейти к планированию. Составьте план на ближайшие полгода. Какие этапы вам нужно преодолеть, чтобы выполнить цели? Какие временные рамки для каждого этапа? Что вам нужно сделать в рамке каждого из них?

4. Выясните, какие привычки могут помочь вам добиться успеха

Не стоит забывать: качество вашей жизни и ваши достижения зависят от привычек , которым вы следуете изо дня в день. Поэтому, если вы хотите изменить свою жизнь, начните внедрять в нее правильные привычки.

5. Установите перед собой краткосрочные цели

Цели, которые вы устанавливали на первом шаге, глобальные. И, как правило, найти подход к таким целям довольно сложно. Чтобы приступить к их реализации, вам нужно разбить каждую большую цель на ряд краткосрочных.

Например, если вы хотите привести себя в форму, то цель на ближайшее время – записаться в фитнес-клуб или узнать больше о здоровом питании. Дальше вы можете устанавливать перед собой цели, связанные со спортивными результатами.





6. Действуйте

Планировать можно бесконечно, но вы не получите никаких результатов , пока не начнете действовать. Приступайте к реализации поставленных краткосрочных целей.

7. Ведите дневник

Выделяйте минут 10 каждый день, чтобы записать свои мысли по поводу проделанной работы. Перечислите, что вы успели сделать, а что нет.

8. Оценивайте свой прогресс

Как вы можете оценить проделанную работу? Довольны ли вы полученными результатами? Есть ли у вас идеи, как вы могли бы повысить свою эффективность?





9. Учитесь быть гибким

Первоначальный план может быть не совсем выполним на практике, поэтому будьте готовы к тому, что в процессе работы будут необходимы поправки. Возможно, вы найдете способ поменять рабочий процесс и выйти на новый уровень продуктивности.

10. Доберитесь до финишной черты

Главное, что вы должны делать, – ни за что не останавливаться на своем пути. Не сдавайтесь. Обязательно доберитесь до конца.

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