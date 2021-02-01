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Приметы на 1 февраля: что можно, а чего нельзя делать?

01.02.2021 16:30 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Последний месяц зимы - февраль - начинается с народного праздника: 1 февраля православные верующие почитают память святого и духовного наставника Макария Великого.

© Pixabay
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Существует древнее поверье, что по погоде в этот день можно было предсказать, каким будет весь месяц. В этот день предки растапливали самовары и устраивали чаепития за семейным столом. Какие приметы несет 1 февраля и что можно делать - читайте в справке Sputnik.

Приметы на 1 февраля:

- если за окном мороз и солнце - лето будет жаркое и безоблачное;

- если на Макарьев праздник тепло, то в первой половине лета будут идти дожди;

- безоблачное небо принесет раннюю и теплую весну;

- снежная вьюга в середине дня - к затяжной метелице;

- чем сильнее мороз 1 февраля, тем теплее 1 июня.

Что можно делать 1 февраля?

- в этот день принято ходить в гости и радовать друг друга увлекательными беседами;

© CC0 / Pixabay / S. Hermann & F. Richter
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- для того, чтобы привлечь удачу в дом - нужно сделать как можно больше добрых дел;

- начинать новое дело. Любая инициатива будет успешной и принесет свои плоды.

Чего нельзя делать 1 февраля?

- В этот день нельзя находится в неубранном доме;

- на Макария запрещено распивать спиртное, приветствуется лишь крепкий чай;

- заниматься тяжелым физическим и умственным трудом.

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В народном календаре начало февраля выпадает на день Макария Весноуказчика. Интересные поверья и другие особенности этого дня - в справке Sputnik.
 
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