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Приметы на 1 февраля: что можно, а чего нельзя делать?
01.02.2021 16:30 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Последний месяц зимы - февраль - начинается с народного праздника: 1 февраля православные верующие почитают память святого и духовного наставника Макария Великого.
Существует древнее поверье, что по погоде в этот день можно было предсказать, каким будет весь месяц. В этот день предки растапливали самовары и устраивали чаепития за семейным столом. Какие приметы несет 1 февраля и что можно делать - читайте в справке Sputnik.
Приметы на 1 февраля:
- если за окном мороз и солнце - лето будет жаркое и безоблачное;
- если на Макарьев праздник тепло, то в первой половине лета будут идти дожди;
- безоблачное небо принесет раннюю и теплую весну;
- снежная вьюга в середине дня - к затяжной метелице;
- чем сильнее мороз 1 февраля, тем теплее 1 июня.
Что можно делать 1 февраля?
- в этот день принято ходить в гости и радовать друг друга увлекательными беседами;
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- для того, чтобы привлечь удачу в дом - нужно сделать как можно больше добрых дел;
- начинать новое дело. Любая инициатива будет успешной и принесет свои плоды.
Чего нельзя делать 1 февраля?
- В этот день нельзя находится в неубранном доме;
- на Макария запрещено распивать спиртное, приветствуется лишь крепкий чай;
- заниматься тяжелым физическим и умственным трудом.
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В народном календаре начало февраля выпадает на день Макария Весноуказчика. Интересные поверья и другие особенности этого дня - в справке Sputnik.
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