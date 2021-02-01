Вы знаете, как произносятся имена и фамилии знаменитых личностей?

Источник материала: Flytothesky





Одно из самых главных составляющих популярности звезды – яркое и запоминающееся имя. Вот только не всегда его произносят правильно. Замысловатые псевдонимы, имена и фамилии коверкают даже за границей, что уж говорить о людях из постсоветских стран. А теперь пришла ваша пора проверить свои знания и ответить на 10 вопросов о медийных личностях. Желаем удачи:)

Ответы:

1. Анджелина ДжолИ

2. Шарлиз ТЕрон

3. Чак ПАланик

4. Курт ВОннегут

5. МИлан КУндера

6. МакбЕт

7. РЕмбрандт

8. Верно и НьЮтон, и НьютОн

9. Сергей Ожегов

10. Фердинанд ПОрше

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