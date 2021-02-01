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Вы знаете, как произносятся имена и фамилии знаменитых личностей?

01.02.2021 17:59 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Вы знаете, как произносятся имена и фамилии знаменитых личностей?

Одно из самых главных составляющих популярности звезды – яркое и запоминающееся имя. Вот только не всегда его произносят правильно. Замысловатые псевдонимы, имена и фамилии коверкают даже за границей, что уж говорить о людях из постсоветских стран. А теперь пришла ваша пора проверить свои знания и ответить на 10 вопросов о медийных личностях. Желаем удачи:)

Ответы:

1. Анджелина ДжолИ
2. Шарлиз ТЕрон
3. Чак ПАланик
4. Курт ВОннегут
5. МИлан КУндера
6. МакбЕт
7. РЕмбрандт
8. Верно и НьЮтон, и НьютОн
9. Сергей Ожегов
10. Фердинанд ПОрше

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Одно из самых главных составляющих популярности звезды – яркое и запоминающееся имя. Вот только не всегда его произносят правильно. Замысловатые псевдонимы,...
 
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