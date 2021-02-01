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Разбираетесь ли вы в советском кинематографе? Угадайте фильм по одному кадру

01.02.2021 19:57 — |  
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Разбираетесь ли вы в советском кинематографе? Угадайте фильм по одному кадру

Не секрет, что советское кино вечно. Несмотря на отсутствие экшена, спецэффектов или шикарных декораций, советские фильмы наделены чем-то особенным и душевным, чем-то, что даже спустя десятилетия заставляет зрителя любить их. А теперь давайте проверим, насколько внимательно вы смотрели старые и добрые советские кинокартины. Приступим?

Ответы:

1. «Усатый нянь»
2. «Курьер»
3. «Человек с бульвара Капуцинов»
4. «Розыгрыш»
5. «Несколько дней из жизни И.И. Обломова»
6. «Будьте моим мужем»
7. «Ищите женщину»
8. «Формула любви»
9. «Зеркало»
10. «Человек-амфибия»

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