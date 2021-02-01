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Разбираетесь ли вы в советском кинематографе? Угадайте фильм по одному кадру
Не секрет, что советское кино вечно. Несмотря на отсутствие экшена, спецэффектов или шикарных декораций, советские фильмы наделены чем-то особенным и душевным, чем-то, что даже спустя десятилетия заставляет зрителя любить их. А теперь давайте проверим, насколько внимательно вы смотрели старые и добрые советские кинокартины. Приступим?
Ответы:
1. «Усатый нянь»
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Не секрет, что советское кино вечно. Несмотря на отсутствие экшена, спецэффектов или шикарных декораций, советские фильмы наделены чем-то особенным и душевным,...
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