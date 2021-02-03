Тест. Насколько вы токсичный человек?

Источник материала: Flytothesky





Люди делятся на два типа: те, которым нравится дарить другим радость, помогать друзьям, близким и поддерживать их в трудную минуту. А есть такие личности, которые любят добавить в любую бочку меда ложку дегтя. Они постоянно заставляют окружающих испытывать чувство стыда, вины и неуверенности в себе. А можно ли вас назвать таким человеком? Ответить на этот вопрос поможет необычный тест на «токсичность».

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