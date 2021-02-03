Источник материала: Flytothesky

Удивительно, как часто люди сами отравляют свою жизнь. Вам кажется, что у вас что-то не складывается? Вам в чем-то не везет? Вы постоянно устаете и чувствуете себя измотанным? Дело может быть в ваших мыслях.





Вот 33 токсичные мысли, которые портят вам жизнь:

1. Любой результат, отличный от «совершенства», – неудача

Не будьте чересчур требовательны к себе. Любой результат – это шаг вперед. Учитесь на своем опыте, стремитесь стать лучше.

2. Отдых – это лень

Распространенная мысль. Однако каждому человеку необходим отдых. И далеко не всегда это связано с ленью. Вы не можете работать постоянно, иначе вы неизбежно столкнетесь с выгоранием.

3. Человека можно изменить

Если человек раз за разом причиняет вам боль, но вы все равно прощаете его в надежде, что он изменится, вы совершаете огромную ошибку. Возможно, человек и может измениться, но не стоит давать ему слишком много шансов.

4. Любимый человек должен терпеть вас в любой ситуации

Почему-то некоторые люди считают, что человек, который их любит, должен терпеть любые выходки. Это не так. У каждого человека есть определенные границы, переступать за которые – неуважение.





5. Никаких выходных дней

Вы не должны работать каждый день. Обязательно выделяйте хотя бы один день в неделю, чтобы полностью отстраниться от рабочих вопросов. Уделите это время себе и своим близким.

6. Отказ от планов – для неудачников

Если вы беретесь за что-то новое, но в процессе понимаете, что это совершенно не то, чего вы хотите, то смело меняйте направление. Не бойтесь отказаться от планов. Не бойтесь уволиться, если место работы не соответствует вашим ожиданиям. Это не будет значить, что вы неудачник.

7. Вы хороши такой, какой есть

Это может прозвучать странно, но не стоит считать себя совершенством. Из-за этого вы можете расслабиться и застрять на одном месте. Вы должны ценить себя, но при этом все равно стремиться к большему.

8. Если человек вам не отвечает, вы ему не нравитесь

Не надейтесь, что все и всегда будут отвечать вам незамедлительно. Даже если это касается очень близких людей. У всех есть своя жизнь, и нет ничего удивительного, что иногда они могут быть недоступны для вас.

9. Нужно поддерживать кого-то или кому-то сопереживать публично

Если вы не опубликуете пост в социальных сетях о какой-то трагедии или не поддержите какое-то движение публично, это не будет значить, что вы бессердечный и злой человек.





10. Хотеть всего здесь и сейчас

Терпение играет огромную роль во многих начинаниях. Когда вы ставите перед собой глобальную цель, не надейтесь, что у вас получится быстро и в полной мере реализовать ее. Приготовьтесь потрудиться. Наберитесь терпения .

11. Не стоит делать то, что может не сработать

К сожалению, нельзя составить план, продумать каждую мелочь так, чтобы гарантировать успех. Но это не значит, что вы не должны рисковать. Почти любое действие, которое может привести к положительным изменениям в жизни, так или иначе сопряжено с риском.

12. Вина и ответственность всегда лежат на ком-то одном

Было бы удобно, если бы можно было однозначно сказать, кто виноват, а кто нет. Ответственность не поддается однозначной оценке.

Если вы пытаетесь найти виноватого, например, в отношениях, у вас вряд ли это получится. Потому что в определенном соотношении виноваты могут быть оба.

13. Если вы поменяете мнение, то вы не можете заслуживать доверия

Нет ничего плохого в том, чтобы изменить свое мнение. Это нормально, когда вы узнаете что-то новое и переосмысляете свои убеждения.

14. Если вам кто-то не нравится, вы просто завидуете

Это не обязательно так. Вам может кто-то просто не нравиться. Это не значит, что вы завидуете его положению.





15. Вам нужно поддерживать отношения с членами семьи

Иногда родственники могут быть крайне токсичными. И один факт родства не дает им права отравлять вам жизнь. Поэтому, если кто-то заставляет вас чувствовать себя хуже, постарайтесь вычеркнуть этого человека из своего окружения. Даже если это член семьи.

16. Если вы не знаете все о человеке/группе, вы ненастоящий фанат

Если вам нравится какой-нибудь исполнитель, если он вдохновляет вас, то вы не обязаны знать каждую песню , каждый шаг этого исполнителя. Вы можете просто наслаждаться творчеством этого человека.

17. Если вы не «за» – вы «против»

В некоторых вопросах нельзя занять какую-то из сторон. И нет ничего ужасного, если вы сохраняете нейтралитет в некоторых темах.

18. Люди должны прислушиваться к вашему мнению

Вы всегда можете поделиться своим мнением, но это не значит, что другие обязаны слушать вас. Не удивляйтесь, если на свое мнение вы получите негативную реакцию. Не ждите, что вас будут слушать и тем более прислушиваться.

19. Все, кто не согласен с вами, токсичны

Разнообразие мнений – это естественно. Если у человека не совпадают взгляды на жизнь с вашими, это еще не значит, что он токсичен. Будьте более открыты разным людям, чьи взгляды отличаются от ваших.





20. «Без обид» может сгладить любые оскорбления

Слова – мощное оружие. И вы должны быть очень осторожны в подборе слов. Несколько раз подумайте, прежде чем сказать что-то, что может задеть человека.

21. Если вам что-то не нравится, это сразу становится «плохим»

Если вам что-то не нравится, то вам просто это не нравится. Это никак не может охарактеризовать фильм, игру, картину или еще что-то. Объективная оценка не может строиться только на вашем мнении.

22. Людей можно оценивать по старым заявлениям

Часто можно столкнуться с этим: люди оценивают других по старым словам и поступкам. Запомните: каждый может измениться с течением времени.

23. Нужно все освещать в социальных сетях

Мало кому интересно следить за каждым вашим шагом. Ваша зацикленность на соцсетях будет лишь отнимать время и отвлекать от текущего момента.

24. Ваше мнение может перекрыть чужие доказательства

Когда вы не хотите верить чужим доводам, все дело, вероятно, в вашей гордости. Не бойтесь признать свою ошибку. Если ваш оппонент приводит веские доказательства, то вам стоит хорошо обдумать свою позицию.





25. Нет боли – нет результата

Такой точки зрения придерживаются люди, занимающиеся спортом. Однако это не работает таким образом. Если вы хотите, чтобы физическая активность пошла вам на пользу, вы в первую очередь должны получать удовольствие от тренировок.

Главное – последовательность. Если вы занимаетесь спортом ради оздоровления, то забудьте про «нет боли – нет результата».

26. Если кто-то (на ваш взгляд) страдает меньше вас, вы можете пренебрежительно относиться к этому человеку

Жалобы на жизнь – обычное дело для многих людей. И часто эти люди считают, что те, кто меньше работает, меньше испытывает трудности, что-то им должны.

Вам никто ничего не должен. И жизненные обстоятельства, какими бы они ни были, не оправдание вашему неуважительному отношению к другим людям.

Будьте добры к людям, несмотря ни на что.

27. Вы не можете отказаться от чужой помощи

Даже если человек искренне пытается вам помочь, это не значит, что вы не можете попросить его не вмешиваться в вашу жизнь. Постарайтесь сделать это вежливо.

28. Проявление эмоций – слабость

Особенно это касается мужчин. Не стоит держать все эмоции в себе. Проявление эмоций не признак слабости. Порой, напротив, это показатель силы.

29. Вы ничего не можете изменить, поэтому можно ничего не делать

Становится легче, когда снимаешь с себя всю ответственность. Однако есть проблема: ничего не изменится, если вы просто откажетесь брать на себя ответственность.

Не миритесь с положением дел, если оно вас не устраивает. Не сидите сложа руки. Что-то не нравится в жизни? Приложите максимум усилий, чтобы все исправить.





30. Вы не можете работать из дома

Многие должности позволяют работать прямо из дома. Если на работе вы используете компьютер и телефон, то, вероятно, ничто не может помешать вам работать из дома.

31. Вы всегда должны быть доступны

Электронная почта, мессенджеры значительно облегчили коммуникацию. И формально мы все друг от друга в паре кликов, однако это не значит, что вы должны быть всегда доступны по рабочим вопросам. Четко разграничивайте работу и личную жизнь. Не позволяйте этим двум сферам мешать друг другу.

32. Жизнь без детей бессмысленна

Это давно потеряло актуальность. Вы можете сделать много хорошего для этого мира и оставить свой след на века. Для этого вам не обязательно заводить детей.

33. В интернете пишут правду

Странно, что до сих пор люди верят тому, что написано в интернете. Научитесь работать с информацией и проверять ее достоверность. Сейчас это крайне важно.

Читайте также:

9 напоминаний, которые вам нужны в ленивые дни