18 фотографий, от которых становится не по себе

Источник материала: Flytothesky

Интересно, что с появлением интернета нас становится все сложнее удивить и сбить с толку. Но мир все еще полон загадок и явлений, которым мало кто может найти разумное объяснение. И наша подборка – явное тому доказательство. Представляем вашему вниманию 18 жутких фотографий, от которых любому станет не по себе. И да, особо впечатлительным лучше не смотреть…





Иногда люди попадают в неожиданные и не очень приятные ситуации. Эта подборка как раз о таких случаях. Осторожно, лучше не есть во время просмотра! Так, на всякий случай.

1. Когда парень осознал, что после подъема ему нужно будет спускаться обратно.





2. Мужчина изучал пещеры, но попал в очень узкий проем. Кто-то слишком много ест!





3. Если долго не пользоваться кондиционером, в нем может завестись всякая живность.

4. Мокрица нашла себе подружку в виде молнии на джинсах бедняги. А что, они очень даже похожи.

5. Как заставить себя тщательнее убираться? Посмотреть на фотографию, где на чердаке свили гнездо шершни.





6. Насекомые не такие уж и глупые, поэтому во время наводнений ищут себе укрытия выше уровня воды. Но как отвратительно это выглядит со стороны!





7. Это всего лишь маска и гнездо, построенное под ней. Но ночью это место лучше обходить стороной.





8. Пока люди сидели на карантине, бездомные кошки заметно подросли.





9. Не ходите, дети, в лес гулять. Интересно, как там поживает фотограф после встречи с этой кошкой на стероидах?





10. Пожалуй, сегодня в этом доме обойдутся без туалетной бумаги.





11. Вот почему всегда нужно смотреть, прежде чем куда-то садиться.





12. Когда привезли долгожданную посылку, но между вами непреодолимое препятствие.





13. Человек решил поменять гипсокартон за душевой кабиной и осознал, что все это время за ним наблюдали четыре пары глаз, пока он мылся.





14. Когда австралийские электрики приходят проверить счетчик, они могут увидеть такую картину.





15. Ах, вот почему некоторые люди так не любят брокколи!

16. Змея устала плыть и попросила подбросить ее до ближайшего берега.





17. Еще одна змея, которая пользуется человеческим транспортом, чтобы добраться до нужного места.





18. О том, как неудачно выбрать место для прыжка с парашютом. Кругом полно медуз!





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