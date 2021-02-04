ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

18 фотографий, от которых становится не по себе

04.02.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Интересно, что с появлением интернета нас становится все сложнее удивить и сбить с толку. Но мир все еще полон загадок и явлений, которым мало кто может найти разумное объяснение. И наша подборка – явное тому доказательство. Представляем вашему вниманию 18 жутких фотографий, от которых любому станет не по себе. И да, особо впечатлительным лучше не смотреть…

18 фотографий, от которых становится не по себе

Иногда люди попадают в неожиданные и не очень приятные ситуации. Эта подборка как раз о таких случаях. Осторожно, лучше не есть во время просмотра! Так, на всякий случай.

1. Когда парень осознал, что после подъема ему нужно будет спускаться обратно.

18 фотографий, от которых становится не по себе
con0692

2. Мужчина изучал пещеры, но попал в очень узкий проем. Кто-то слишком много ест!

18 фотографий, от которых становится не по себе
intel-gma-950

3. Если долго не пользоваться кондиционером, в нем может завестись всякая живность.

18 фотографий, от которых становится не по себе
[deleted]

4. Мокрица нашла себе подружку в виде молнии на джинсах бедняги. А что, они очень даже похожи.

18 фотографий, от которых становится не по себе
data2342

5. Как заставить себя тщательнее убираться? Посмотреть на фотографию, где на чердаке свили гнездо шершни.

18 фотографий, от которых становится не по себе
deerwolf90

6. Насекомые не такие уж и глупые, поэтому во время наводнений ищут себе укрытия выше уровня воды. Но как отвратительно это выглядит со стороны!

18 фотографий, от которых становится не по себе
Figgyee

7. Это всего лишь маска и гнездо, построенное под ней. Но ночью это место лучше обходить стороной.

18 фотографий, от которых становится не по себе
panel-f-media

8. Пока люди сидели на карантине, бездомные кошки заметно подросли.

18 фотографий, от которых становится не по себе
CantStopPoppin

9. Не ходите, дети, в лес гулять. Интересно, как там поживает фотограф после встречи с этой кошкой на стероидах?

18 фотографий, от которых становится не по себе
PaIette

10. Пожалуй, сегодня в этом доме обойдутся без туалетной бумаги.

18 фотографий, от которых становится не по себе
AdmiralTallywacker

11. Вот почему всегда нужно смотреть, прежде чем куда-то садиться.

18 фотографий, от которых становится не по себе
Akdi_1

12. Когда привезли долгожданную посылку, но между вами непреодолимое препятствие.

18 фотографий, от которых становится не по себе
ApricityAmends

13. Человек решил поменять гипсокартон за душевой кабиной и осознал, что все это время за ним наблюдали четыре пары глаз, пока он мылся.

18 фотографий, от которых становится не по себе
TheSunPeeledDown

14. Когда австралийские электрики приходят проверить счетчик, они могут увидеть такую картину.

18 фотографий, от которых становится не по себе
thejohnmc963

15. Ах, вот почему некоторые люди так не любят брокколи!

18 фотографий, от которых становится не по себе
nobutty99

16. Змея устала плыть и попросила подбросить ее до ближайшего берега.

18 фотографий, от которых становится не по себе
D0NW0N

17. Еще одна змея, которая пользуется человеческим транспортом, чтобы добраться до нужного места.

18 фотографий, от которых становится не по себе
D0NW0N

18. О том, как неудачно выбрать место для прыжка с парашютом. Кругом полно медуз!

18 фотографий, от которых становится не по себе
MambaWhite

Смотрите также:
20 лучших фотографий недели

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интересно, что с появлением интернета нас становится все сложнее удивить и сбить с толку. Но мир все еще полон загадок и явлений, которым мало кто может найти...
 
Новости дня
Новости
 
В 2025 году Беларусь должно посетить в 2 раза больше туристов, чем в 2020-м
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by