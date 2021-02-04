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Тест. Кто вы? Интроверт или настоящий социофоб?

04.02.2021 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест. Кто вы? Интроверт или настоящий социофоб?

Интроверты – это люди, которые любят побыть наедине с самими собой и своими мыслями. Но это вовсе не означает, что они не ходят на вечеринки или у них нет друзей. К таким личностям скорее относятся социофобы: они боятся общаться с людьми и испытывают настоящую панику даже от простого «извините» или «привет» от незнакомца на улице. А у вас есть признаки социофобии? Или вы просто меланхоличный интроверт? Давайте это выясним!

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Интроверты – это люди, которые любят побыть наедине с самими собой и своими мыслями. Но это вовсе не означает, что они не ходят на вечеринки или у них нет друзей. К...
 
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