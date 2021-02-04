Тест. Кто вы? Интроверт или настоящий социофоб?

Источник материала: Flytothesky





Интроверты – это люди, которые любят побыть наедине с самими собой и своими мыслями. Но это вовсе не означает, что они не ходят на вечеринки или у них нет друзей. К таким личностям скорее относятся социофобы: они боятся общаться с людьми и испытывают настоящую панику даже от простого «извините» или «привет» от незнакомца на улице. А у вас есть признаки социофобии? Или вы просто меланхоличный интроверт? Давайте это выясним!

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