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Тест. Являетесь ли вы минималистом от природы?

04.02.2021 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест. Являетесь ли вы минималистом от природы?

Вас раздражает большое количество вещей в своем доме? А чтобы чувствовать себя комфортно, вам необходимо много свободного пространства? А может, наоборот, вы получаете «кайф» от хаоса и творческого беспорядка? Специально для вас мы придумали тест, который поможет вам проанализировать свой образ мыслей и образ жизни. Давайте проверим, являетесь ли вы минималистом по своей натуре.

Еще один тест:
Тест на пальцах. Носите ли вы всегда с собой праздник?

 
 
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Вас раздражает большое количество вещей в своем доме? А чтобы чувствовать себя комфортно, вам необходимо много свободного пространства? А может, наоборот, вы...
 
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