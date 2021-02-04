Тест. Являетесь ли вы минималистом от природы?

Источник материала: Flytothesky





Вас раздражает большое количество вещей в своем доме? А чтобы чувствовать себя комфортно, вам необходимо много свободного пространства? А может, наоборот, вы получаете «кайф» от хаоса и творческого беспорядка? Специально для вас мы придумали тест, который поможет вам проанализировать свой образ мыслей и образ жизни. Давайте проверим, являетесь ли вы минималистом по своей натуре.

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Тест на пальцах. Носите ли вы всегда с собой праздник?