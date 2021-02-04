Открылась продажа билетов на поезда в Москву

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев - Sputnik. БЖД открыла продажу билетов на белорусские поезда, которые возобновят курсирование между Минском и Москвой 8 февраля, РЖД также выложили в продажу билеты.

В следующий понедельник, в расписание вернется поезд № 1/2 Москва–Минск формирования Белорусской железной дороги. Вечером 8 февраля он отправится в Москву, а в обратный путь 9 февраля.

Поезд отправляется из Минска в 22:10 и прибывает на Белорусский вокзал Москвы в 08:13 на следующий день. В обратный рейс из Москвы он будет отправляться в 22:13 и прибывать в Минск на следующие сутки в 07:26. Поезд на протяжении всего пути будет делать две остановки - в Смоленске и Вязьме.

С 9 февраля в Минске остановку для посадки/высадки пассажиров будет делать поезд № 30/29 "Янтарь" Калининград – Москва. Граждане России и Беларуси смогут путешествовать на нем из Минска в Москву. Сейчас этот поезд через территорию Беларуси следует транзитом.

Все пассажиры в поезде должны будут находиться в защитных масках.

И вот какими будут цены на билеты:

плацкартный вагон - 116,44 белорусских рублей;

купейный вагон - 214,84 белорусских рубля,

СВ - 431,40 белорусских рубля.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о возобновлении железнодорожного сообщения с Беларусью.