Источник материала: Flytothesky

Вы перестали видеть прогресс в своей жизни? Вам кажется, что вы застряли на одном месте, пытаетесь что-то поменять, но так ничего и не выходит? Это нормальное состояние, с которым сталкивается большинство людей. Вопрос только в одном: как растормошить себя и выйти из этого состояния.





Вот 9 способов встряхнуться, когда вы чувствуете, что застряли на месте:

1. Определите свой путь

Каждый человек сосредоточен на собственной жизни. Вы можете рассчитывать на поддержку других людей, но никто не сможет вам помочь изменить вашу жизнь. Это в силах сделать только вы.

Вы должны выяснить, по какому пути вам хочется идти в жизни, а затем приложить усилия, чтобы сделать это.

2. Преследуйте реальные ожидания

Ваш путь должен быть реален. Если вы в 40 лет мечтаете стать космонавтом или профессиональным игроком в футбол, то вы, вероятнее всего, столкнетесь с разочарованием.

Нет ничего более демотивирующего, чем неспособность приближаться к своим целям и амбициям. В конечном итоге вы почувствуете себя застрявшим.

Возможно, ваша мечта не может быть реализована, но это не значит, что вы не должны стремиться сделать свою жизнь лучше, просто выберите для этого другой способ.





3. Сосредоточьтесь на краткосрочных целях

Иметь представление о том, к чему вы стремитесь в жизни, здорово, но более значимую роль сейчас играют краткосрочные цели. Ведь именно от их достижения зависит, придете ли вы в конечный пункт назначения.

Сосредоточьтесь на маленьких шагах, которые вы должны совершать изо дня в день. Несущественные изменения сложатся и приведут вас к масштабным переменам. Главное – последовательность.

4. Вырабатывайте привычки

Как уже говорилось, мелочи имеют большее значение. Чтобы вам было проще совершать незначительные действия каждый день, вам нужно выработать соответствующие привычки .

Правильные привычки помогают совершать действия, не тратя на это слишком много энергии. Вы будете поражены, к чему вас приведут ваши повседневные действия.

5. Будьте терпеливы, соблюдайте последовательность

Если вы будете постоянно отслеживать свой прогресс, то, возможно, вам покажется, что вы не особо стремительно приближаетесь к своей цели. И это может разочаровывать. Однако вы должны понимать, что за один день, неделю, месяц и даже год достичь чего-то значительного почти невозможно. Поэтому наберитесь терпения и последовательно реализуйте свой план.





6. Будьте готовы сделать шаг назад, чтобы продолжить двигаться вперед

Не все ваши решения будут удачными. Вы непременно столкнетесь с неудачами на своем пути. В такие моменты вы должны сделать шаг назад, оценить произошедшее, вынести уроки, откорректировать маршрут и продолжить двигаться вперед.

Если вы чувствуете себя застрявшим, то, возможно, вам нужно переосмыслить ситуацию, отступить назад и продолжить двигаться в другом направлении.

7. Поменяйте отношение к риску

Некоторые люди могут чувствовать себя застрявшими, потому что боятся рисковать, а риск необходим, чтобы поменять свою жизнь. Человек попадает в ловушку, когда боится перемен, но при этом не испытывает счастья от текущей жизни.

Если вы можете сказать это про себя, то вы должны бросить себе вызов. Вы должны поменять отношение к риску. В большинстве случаев риск не будет столь большим, как вам кажется. А потери, которые вы можете понести, с лихвой окупаются вероятным результатом.





8. Ищите оптимальные маршруты для движения вперед

Некоторые вещи сложно изменить в одночасье. Например, если вы хотите сменить место работы, то уволиться, оборвать все концы и податься во что-то совершенно новое не самый рациональный вариант. Вам нужно найти оптимальный путь. Начните постепенно развивать навыки в другой сфере. Вы можете даже найти подработку на фрилансе. Продолжайте развиваться до тех пор, пока не сможете с уверенностью сказать, что переход с одной работы на другую будет сопряжен с небольшими рисками.

Если вы не понимаете причину, по которой чувствуете себя застрявшим, начните просто менять свою жизнь в лучшую сторону: занимайтесь спортом, питайтесь здоровой едой, больше читайте, посвятите себя всестороннему развитию. В определенный момент вы поймете, чего хотите на самом деле.

9. Просто действуйте

Ничто не поменяется к лучшему само по себе. Вы чувствуете, что застряли на месте, потому что жизнь стала слишком обыденной и неинтересной. Начните принимать меры, чтобы изменить ситуацию, и ваше состояние кардинально изменится.

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