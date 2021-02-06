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Что происходит с организмом, когда вы едите груши?

06.02.2021 12:31 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Трудно найти человека, который не любил бы груши - благодаря многообразию сортов, сочетающих в себе различные вкусовые оттенки, сочность и плотность, каждый найдет себе вид этого фрукта по душе. Но самая главная причина, из-за которой стоит почаще присматриваться к грушам - их непревзойденная польза для здоровья.

© CC0 / Pixabay / Igor Lukin
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Так что же происходит с организмом, когда вы едите груши - попробовал разобраться Sputnik.

Груши со знаком плюс

Груши полезно есть всегда. Если говорить о сроках созревания, "сезонность" груш действительно впечатляет: они бывают летними, осенними и зимними. Но, вне зависимости от поры года, груши наполнены полезными антиоксидантами, витаминами и пищевыми волокнами.

Груши помогают худеть: к такому выводу пришли американские ученые, проведя 12-недельный эксперимент при участии 40 испытуемых. Женщины и мужчины, которые регулярно съедали две груши, худели быстрее, в отличии от тех, кто заменял их стаканом равного по калорийности напитка.

Груши улучшают пищеварение. А все потому, что твердые сорта фрукта богаты пищевыми волокнами, благоприятно влияющими на работу кишечника.

Груши снижают риск диабета. Если верить американским исследованиям, регулярное употребление ароматных плодов значительно снижает риск развития сахарного диабета второго типа.

© Sputnik Людмила Янковская
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Груши укрепляют иммунитет. В состав груши входит большое количество "противовирусного" витамина С. Его там настолько много, что несколько груш в неделю могут полностью покрыть дефицит аскорбиновой кислоты в организме. Кстати, большая часть витамина С содержится в кожуре, так что срезать ее не стоит.

Груша со знаком минус

Груши не стоит есть не голодный желудок: в фрукте содержится огромное количество грубой клетчатки, которая буквально "заводит" пищеварение. И если съесть грушу натощак, то можно спровоцировать раздражение ЖКТ, а это приведет к болям в животе и спазмам.

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Какую пользу скрывает сочный и ароматный фрукт и почему его нельзя есть на пустой желудок - читайте в специальной справке Sputnik.
 
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