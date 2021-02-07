20 лучших фотографий недели

Источник материала: Flytothesky





Морозные февральские дни могут кого угодно вогнать в тоску и уныние. Не хочется выходить из дома, ни на что не хватает сил, и кажется, что такой настрой продержится до самой весны. А вы чувствуете то же самое? Если да, то мы можем попытаться избавить вас от сезонной хандры. А если нет, то вам повезло:) В любом случае предлагаем насладиться классной подборкой фотографий, которая вдохновит вас и настроит на позитивный лад перед рабочей неделей.

1. Змейка. Фотограф Paweł Uchorczak

2. Осенняя дорога. Фотограф Daniel Casson

3. Подсветка! Фотограф Børre Eirik Helgerud

4. Слои города. Фотограф Benny bulke

5. Роттердамский тетрис. Фотограф Roger & Paula Berk

6. Дорога к вершине. Фотограф 文岛

8. Следы ветра, следы снега. Фотограф VR全景阿涛

9. В сердце моих глаз. Фотограф Catherine Turpyn

10. Царство облаков. Фотограф Fabio Cappellini

11. Девичья молитва. Фотограф Windsky

12. Париж, Северный вокзал. Фотограф Jean Luc

13. Сатурн. Фотограф Jong Wook Kim

14. Любовь витает в воздухе. Фотограф Darren Ng

15. Молодая пшеница. Фотограф Keith D

16. Одинокая птица. Фотограф 轮回

17. Зима. Фотограф Estrella Esteve

18. Звездное небо. Фотограф 水手 郑志华®RPF