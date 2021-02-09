5 главных любимчиков женщин по знаку зодиака

Источник материала: Flytothesky

Они самые харизматичные, брутальные и будоражащие сознание. 5 знаков зодиака, которые являются максимально притягательными для представительниц слабого пола.





Овен

Любитель поиграть мышцами и подкинуть острую шуточку, этот мужчина далеко не тот принц, который будет петь вам серенады под балконом и плакать вместе с вами над мелодрамами. При этом ему каким-то удивительным образом удается заманивать в свои сети добрую половину представительниц прекрасного пола. У Овна отменное чувство юмора , он настойчивый и темпераментный. Такого мужчину сложно не заметить в толпе, потому что его частенько окружают компании прекрасных девушек, готовых слушать этого харизматичного весельчака с открытым ртом ночи напролет.

Близнецы

На первый взгляд этот мужчина может показаться вам абсолютно неприметным. Но будьте уверены, что после 5-10 минут общения с ним, у вас не останется никаких шансов на отступление. Этот очаровательный болтун окутает вас своими содержательными беседами и ироничными историями из жизни за считанные минуты. Таких мужчин называют классными, прикольными, легкими, потому что они действительно легки на подъем и терпеть не могут сидеть на месте. Мужчины-Близнецы обожают знакомиться и раскрывать женщин с разных сторон. А женщины, в свою очередь, принимают их внимание в свой адрес за флирт и не успевают опомниться, как находят себя в объятиях этих сердцеедов.





Весы

Обаятельные и дипломатичные, всегда ухоженные и тактичные, эти мужчины умеют поддержать любой разговор в женской компании. А поскольку они гурманы и большие ценители моды и искусства, то увлечь женщину интересным разговором им не составляет особого труда. Мужчины-Весы доброжелательны и галантны, что часто воспринимается женщинами как флирт. Не влюбиться в таких разносторонних и внимательных мужчин очень непросто.

Скорпион

Невероятно притягательный, этот мужчина обладает каким-то особым магнетизмом. Причем он может, даже не обладая какими-то особенными внешними данными, привлечь к себе внимание одним только взглядом. Энергия льется из него через край. Эти мужчины нередко становятся участниками историй, где женщина понимает, что отношения не имеют будущего, а уйти не может, потому что плотно подсела на сумасшедшую энергетику Скорпиона.





Рыбы

Мягкие и чарующие, эти мужчины обволакивают своим теплом и вниманием женщин, независимо от того, в каких отношениях находятся с ними. И что удивительно, это внимание ненавязчивое и по-детски умилительное. Женщины, не видящие прежде в своей жизни тепла со стороны мужчин, просто тают от этой Рыбьей нежности и романтичности . У Рыб есть главное – горячее сердце, которое готово отогреть даже самую холодную и утратившую веру в глубокие чувства женщину.

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