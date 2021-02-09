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15 раз, когда люди доказали, что они те еще работнички и гении инженерной мысли
09.02.2021 19:43 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Любая работа – это труд. Но не для этих людей. Сегодня мы собрали для вас 15 примеров отдельных личностей, которые «ответственно» подошли к своей работе и сделали все «по высшему разряду».
Наверное, автор детских книжек тоже пока не научился считать…
Как это вообще смогли установить?
Подумаешь, велосипед не получился
«Прекрасный» пример того, как должны выглядеть макароны с сыром.
В бургер или рядом с булкой – повару явно было без разницы, куда класть сыр.
Тому, кто установил здесь шкафчик, стоит дать премию (нет).
Такое чувство, что здесь поработал тот же человек, который устанавливал шкафчик.
Кондитер понял фразу «для картинки торта используйте флешку» слишком буквально.
А повесить часы повыше никак нельзя было?
Людям, которые сделали ТАКОЕ, никогда нельзя заниматься ремонтом.
Похоже, кто-то уснул на работе.
Ставим дизайнеру интерьеров за проделанную работу 1 из 10.
Придется сильно постараться, чтобы добраться до напитка.
Почтальону стоит протереть свои глаза, потому что на посылке написано “Дипломная работа – не сгибать»
Просто без слов…
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Любая работа – это труд. Но не для этих людей. Сегодня мы собрали для вас 15 примеров отдельных личностей, которые «ответственно» подошли к своей работе и сделали...
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