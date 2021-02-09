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15 раз, когда люди доказали, что они те еще работнички и гении инженерной мысли

09.02.2021 19:43 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Любая работа – это труд. Но не для этих людей. Сегодня мы собрали для вас 15 примеров отдельных личностей, которые «ответственно» подошли к своей работе и сделали все «по высшему разряду».

Наверное, автор детских книжек тоже пока не научился считать…

15 раз, когда люди доказали, что они те еще работнички и гении инженерной мысли
Twitter: @_youhadonejob1

Как это вообще смогли установить?

15 раз, когда люди доказали, что они те еще работнички и гении инженерной мысли
pr0gramm.com

Подумаешь, велосипед не получился

15 раз, когда люди доказали, что они те еще работнички и гении инженерной мысли
pr0gramm.com

«Прекрасный» пример того, как должны выглядеть макароны с сыром.

15 раз, когда люди доказали, что они те еще работнички и гении инженерной мысли
Twitter: @_youhadonejob1

В бургер или рядом с булкой – повару явно было без разницы, куда класть сыр.

15 раз, когда люди доказали, что они те еще работнички и гении инженерной мысли
Twitter: @ohiomancor

Тому, кто установил здесь шкафчик, стоит дать премию (нет).

15 раз, когда люди доказали, что они те еще работнички и гении инженерной мысли
pr0gramm.com

Такое чувство, что здесь поработал тот же человек, который устанавливал шкафчик.

15 раз, когда люди доказали, что они те еще работнички и гении инженерной мысли
pr0gramm.com

Кондитер понял фразу «для картинки торта используйте флешку» слишком буквально.

15 раз, когда люди доказали, что они те еще работнички и гении инженерной мысли
Twitter: @teamlambchop

А повесить часы повыше никак нельзя было?

15 раз, когда люди доказали, что они те еще работнички и гении инженерной мысли
Twitter: @wurzelmuschel

Людям, которые сделали ТАКОЕ, никогда нельзя заниматься ремонтом.

15 раз, когда люди доказали, что они те еще работнички и гении инженерной мысли
pr0gramm.com

Похоже, кто-то уснул на работе.

15 раз, когда люди доказали, что они те еще работнички и гении инженерной мысли
pr0gramm.com

Ставим дизайнеру интерьеров за проделанную работу 1 из 10.

15 раз, когда люди доказали, что они те еще работнички и гении инженерной мысли
Twitter: @YurTrader

Придется сильно постараться, чтобы добраться до напитка.

15 раз, когда люди доказали, что они те еще работнички и гении инженерной мысли
Twitter: @_youhadonejob1

Почтальону стоит протереть свои глаза, потому что на посылке написано “Дипломная работа – не сгибать»

15 раз, когда люди доказали, что они те еще работнички и гении инженерной мысли
Twitter: @_youhadonejob1

Просто без слов…

15 раз, когда люди доказали, что они те еще работнички и гении инженерной мысли
Twitter: @ciroestrada

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Любая работа – это труд. Но не для этих людей. Сегодня мы собрали для вас 15 примеров отдельных личностей, которые «ответственно» подошли к своей работе и сделали...
 
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