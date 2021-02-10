Находитесь ли вы на грани нервного истощения?

Источник материала: Flytothesky





На вас начала слишком часто накатывать усталость? Нет ни моральных, ни физических сил, чтобы выполнять свою работу? Вас мучает бессонница и отсутствует аппетит? Тогда у нас есть все причины подозревать, что вы находитесь на грани нервного истощения. Правда, это пока неточный диагноз. Сперва пройдите этот тест, проверьте себя на симптомы и в конце мы вам скажем результат.

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