19 впечатляющих фотографий, после которых вы почувствуете себя песчинкой

Источник материала: Flytothesky

Огромный, как слон. Высокий, как небоскрёб. Бесконечный, как океан. Люди часто сравнивают одни предметы с другими. Одни считают себя слишком большими, другие – слишком маленькими. Следующие 19 фото убедят любого скептика, что все люди крошечные по сравнению с тем, что создано природой и иногда самим человеком.

Иорданская пустыня не самая крупная в мире. Но даже ее достаточно для понимания, насколько человек крошечный.





Недалеко от Иордании, в Саудовской Аравии, находятся Королевские часы. Аура в Священной Мекке располагает к размышлениям. Почему бы не подумать, как малы люди?





Для полного осознания стоит увидеть всю панораму.

Гигантская секвойя – второе по величине дерево в мире. Чтобы понять, насколько оно огромное, нужно присмотреться к двум оранжевым точкам вверху и внизу.

Крошечные точки внизу – люди, находящиеся в пустующем ангаре для дирижаблей. Видимо, опоздали на экскурсию.

Любителям космонавтики понравится это фото. С трудом можно осознать величину космоса. Зато точно видно, что космический шаттл вполне вместим и комфортен для полетов.

Не всегда стоит верить тому, кто говорит, что у него большое сердце. У синего кита большое сердце. Без обмана.





А вот череп синего кита. Сердце больше, или показалось?

Удивительно, как мало места в салоне Airbus 380. Длина одного хвостового крыла составляет 23 человека.

Мечтали увидеть подводную лодку? Вот она, во всей красе.

Круизные лайнеры не зря называют плавучими городами. Настолько они огромные.

Капитан со своей «принцессой».

Если порвется такая цепочка, придется искать целый взвод ювелиров.

Вопрос к знатокам: какого роста чебурашка, если крокодил Гена был ТАКОГО размера?

Кажется, ясно, почему цари предпочитали охотиться с соколами, а не орлами.

Всего лишь основание Эйфелевой башни. Фото 1888 года.

Знаменитый Давид Микеланджело на самом деле более 5 метров в высоту.

Когда ребенок просит завести хомячка, убедитесь, что это не вомбат.

В Норвегии знают толк в больших кострах.

Великая пирамида в Гизе. И как древние египтяне их строили?

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