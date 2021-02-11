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19 впечатляющих фотографий, после которых вы почувствуете себя песчинкой

11.02.2021 14:37 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Огромный, как слон. Высокий, как небоскрёб. Бесконечный, как океан. Люди часто сравнивают одни предметы с другими. Одни считают себя слишком большими, другие – слишком маленькими. Следующие 19 фото убедят любого скептика, что все люди крошечные по сравнению с тем, что создано природой и иногда самим человеком.

Иорданская пустыня не самая крупная в мире. Но даже ее достаточно для понимания, насколько человек крошечный.

19 впечатляющих фотографий, после которых вы почувствуете себя песчинкой
instagram.com

Недалеко от Иордании, в Саудовской Аравии, находятся Королевские часы. Аура в Священной Мекке располагает к размышлениям. Почему бы не подумать, как малы люди?

19 впечатляющих фотографий, после которых вы почувствуете себя песчинкой
Ravernstal / Via reddit.com

Для полного осознания стоит увидеть всю панораму.

19 впечатляющих фотографий, после которых вы почувствуете себя песчинкой
Flickr: aljazeeraenglish / CC BY-SA 2.0 / creativecommons.org

Гигантская секвойя – второе по величине дерево в мире. Чтобы понять, насколько оно огромное, нужно присмотреться к двум оранжевым точкам вверху и внизу.

19 впечатляющих фотографий, после которых вы почувствуете себя песчинкой
humanefficient / Via reddit.com

Крошечные точки внизу – люди, находящиеся в пустующем ангаре для дирижаблей. Видимо, опоздали на экскурсию.

19 впечатляющих фотографий, после которых вы почувствуете себя песчинкой
Stefan Kühn / CC BY-SA 3.0 / creativecommons.org / Via commons.wikimedia.org

Любителям космонавтики понравится это фото. С трудом можно осознать величину космоса. Зато точно видно, что космический шаттл вполне вместим и комфортен для полетов.

19 впечатляющих фотографий, после которых вы почувствуете себя песчинкой
FunnyBunny1313 / Via reddit.com

Не всегда стоит верить тому, кто говорит, что у него большое сердце. У синего кита большое сердце. Без обмана.

19 впечатляющих фотографий, после которых вы почувствуете себя песчинкой
ROYAL ONTARIO MUSEUM

А вот череп синего кита. Сердце больше, или показалось?

19 впечатляющих фотографий, после которых вы почувствуете себя песчинкой
duncanbart / Via reddit.com

Удивительно, как мало места в салоне Airbus 380. Длина одного хвостового крыла составляет 23 человека.

19 впечатляющих фотографий, после которых вы почувствуете себя песчинкой
malaporpism / Via reddit.com

Мечтали увидеть подводную лодку? Вот она, во всей красе.

19 впечатляющих фотографий, после которых вы почувствуете себя песчинкой
ship_builder / Via reddit.com

Круизные лайнеры не зря называют плавучими городами. Настолько они огромные.

19 впечатляющих фотографий, после которых вы почувствуете себя песчинкой
sverdrupian / Via reddit.com

Капитан со своей «принцессой».

19 впечатляющих фотографий, после которых вы почувствуете себя песчинкой
RancidBeast / Via reddit.com

Если порвется такая цепочка, придется искать целый взвод ювелиров.

19 впечатляющих фотографий, после которых вы почувствуете себя песчинкой
sverdrupian / Via reddit.com

Вопрос к знатокам: какого роста чебурашка, если крокодил Гена был ТАКОГО размера?

19 впечатляющих фотографий, после которых вы почувствуете себя песчинкой
reddit.com

Кажется, ясно, почему цари предпочитали охотиться с соколами, а не орлами.

19 впечатляющих фотографий, после которых вы почувствуете себя песчинкой
italianpoetess / Via reddit.com

Всего лишь основание Эйфелевой башни. Фото 1888 года.

19 впечатляющих фотографий, после которых вы почувствуете себя песчинкой
RyanSmith / Via reddit.com

Знаменитый Давид Микеланджело на самом деле более 5 метров в высоту.

19 впечатляющих фотографий, после которых вы почувствуете себя песчинкой
sverdrupian / Via reddit.com

Когда ребенок просит завести хомячка, убедитесь, что это не вомбат.

19 впечатляющих фотографий, после которых вы почувствуете себя песчинкой
sverdrupian / Via reddit.com

В Норвегии знают толк в больших кострах.

19 впечатляющих фотографий, после которых вы почувствуете себя песчинкой
sverdrupian / Via reddit.com

Великая пирамида в Гизе. И как древние египтяне их строили?

19 впечатляющих фотографий, после которых вы почувствуете себя песчинкой
Michele Frolla / Via theintrepidguide.com / instagram.com

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Огромный, как слон. Высокий, как небоскрёб. Бесконечный, как океан. Люди часто сравнивают одни предметы с другими. Одни считают себя слишком большими, другие –...
 
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