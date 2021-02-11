Пищевые триггеры: 5 продуктов, которые вызывают мигрень

Источник материала: Sputnik Беларусь

Если вы часто сталкиваетесь с мигренью, то наверняка помните, что унять "раскаленную" боль практически невозможно даже при помощи обезболивающих средств. Но мало кто знает, что предотвратить мигрень вполне реально, если скорректировать свой рацион питания.

Ученые выяснили, что состав некоторых продуктов может спровоцировать мигрень и хорошо бы ознакомиться со списком "триггеров". Заранее предупреждаем - отказ от всех продуктов в перечне может негативно влиять на состояние организма в целом, вот почему стоит ограничиться парой пунктов, исходя из индивидуальных особенностей. Продукты, вызывающие головную боль - в специальной справке Sputnik.

Кофеин

Самый неопределенный пункт в списке: кофеин может как избавлять от мигрени, так и вызывать ее. При единичном употреблении он снимет головную боль, но если вы привыкли пить по три чашки кофе в день и резко перешли на минимальную дозу - мигрень неизбежна. Все дело в привыкании, взывающем массу последствий.

Выдержанный сыр и мясные консервы

Из-за приличной выдержки сыра или мяса, в этих продуктах скапливается огромное количество нитратов, провоцирующих головную боль.

Если вы не можете отказаться от ломтика пармезана за обедом - не стоит бить себя по рукам, но помните о возможных последствиях.

Алкоголь

Мигрень зачастую может настичь вас после веселой вечеринки. А все из-за дубильных веществ в составе спиртных напитков. Так что следите за количеством и качеством употребленного вами алкоголя, а также пейте воду во время праздничных застолий.

Усилители вкуса

Глутамат натрия - одна из самых распространенных причин, о которой все забывают. Усилители вкуса добавляют во многие продукты, и очень зря, ведь это вещество "подстегивает" нервную систему и приводит к мигрени. И если избежать добавки нельзя, постарайтесь хотя бы снизить ее количество.

Цитрусы

Не самый очевидный момент, но, тем не менее, ему отведен отдельный пункт в списке. Некоторые люди не переносят высокую кислотность фруктов, в особенности - цитрусов, что может привести к головной боли. Но это индивидуальный и редкий случай.

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