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17 фотографий, глядя на которые хочется воскликнуть: «Ого, как круто»

12.02.2021 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

В нашем мире постоянно происходит что-то необычное. Самое главное – это успеть вовремя сфотографировать. Представляем вашему вниманию подборку классных фото, которые приведут вас в восторг.

Кран, который пытается выйти за пределы своих возможностей и смастерить бокальчик

17 фотографий, глядя на которые хочется воскликнуть: «Ого, как круто»
IronSheep5318 / Via reddit.com

Горилла в полный рост, сделанная из цветных карандашей… Такое редко где увидишь

17 фотографий, глядя на которые хочется воскликнуть: «Ого, как круто»
reddit.com / Via reddit.com

Рай для перфекционистов

17 фотографий, глядя на которые хочется воскликнуть: «Ого, как круто»
Journey667 / Via reddit.com

Погодите, вы тоже видите животное, которое пьет воду прямо из моря?

17 фотографий, глядя на которые хочется воскликнуть: «Ого, как круто»
testimoni / Via reddit.com

В аэропорту Атланты будущее уже наступило:)

17 фотографий, глядя на которые хочется воскликнуть: «Ого, как круто»
katewhiteshark / Via reddit.com

Жутко, но очень красиво!

17 фотографий, глядя на которые хочется воскликнуть: «Ого, как круто»
biglanga / Via reddit.com

И зонтик брать не нужно – ведь его подержит для вас милый фонарик:)

17 фотографий, глядя на которые хочется воскликнуть: «Ого, как круто»
canadacass / Via reddit.com

Зубная паста, которая выглядит как маленькая обезьянка

17 фотографий, глядя на которые хочется воскликнуть: «Ого, как круто»
SkyKing015 / Via reddit.com

Кто сказал, что костер должен быть красно-желто-оранжевым?

17 фотографий, глядя на которые хочется воскликнуть: «Ого, как круто»
mzpes / Via reddit.com

Даже водопад не смог сопротивляться минусовой температуре

17 фотографий, глядя на которые хочется воскликнуть: «Ого, как круто»
lovelyb1ch66 / Via reddit.com

Перед виноградинками явно стоял непростой выбор – и они решили пойти на компромисс

17 фотографий, глядя на которые хочется воскликнуть: «Ого, как круто»
thefivenotes / Via reddit.com

Перегоревшая лампочка как будто сделана из красивого мрамора

17 фотографий, глядя на которые хочется воскликнуть: «Ого, как круто»
reddit.com / Via SplendaFather

Этот баклажан даже есть не хочется – настолько он идеально выглядит

17 фотографий, глядя на которые хочется воскликнуть: «Ого, как круто»
Juankestein / Via reddit.com

Перчик с сюрпризом

17 фотографий, глядя на которые хочется воскликнуть: «Ого, как круто»
ProfessorSports / Via reddit.com

Какая красота! Жалко только, что она скоро растает

17 фотографий, глядя на которые хочется воскликнуть: «Ого, как круто»
greyhoundsrfast / Via reddit.com

Выглядит так, будто здание потеряло свой 3D-эффект

17 фотографий, глядя на которые хочется воскликнуть: «Ого, как круто»
izurra / Via reddit.com

Багажник открыли, багажник закрыли, а снег остался на месте:)

17 фотографий, глядя на которые хочется воскликнуть: «Ого, как круто»
BellboyBaggins / Via reddit.com

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В нашем мире постоянно происходит что-то необычное. Самое главное – это успеть вовремя сфотографировать. Представляем вашему вниманию подборку классных фото,...
 
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