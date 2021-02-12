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17 фотографий, глядя на которые хочется воскликнуть: «Ого, как круто»
12.02.2021 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
В нашем мире постоянно происходит что-то необычное. Самое главное – это успеть вовремя сфотографировать. Представляем вашему вниманию подборку классных фото, которые приведут вас в восторг.
Кран, который пытается выйти за пределы своих возможностей и смастерить бокальчик
Горилла в полный рост, сделанная из цветных карандашей… Такое редко где увидишь
Рай для перфекционистов
Погодите, вы тоже видите животное, которое пьет воду прямо из моря?
В аэропорту Атланты будущее уже наступило:)
Жутко, но очень красиво!
И зонтик брать не нужно – ведь его подержит для вас милый фонарик:)
Зубная паста, которая выглядит как маленькая обезьянка
Кто сказал, что костер должен быть красно-желто-оранжевым?
Даже водопад не смог сопротивляться минусовой температуре
Перед виноградинками явно стоял непростой выбор – и они решили пойти на компромисс
Перегоревшая лампочка как будто сделана из красивого мрамора
Этот баклажан даже есть не хочется – настолько он идеально выглядит
Перчик с сюрпризом
Какая красота! Жалко только, что она скоро растает
Выглядит так, будто здание потеряло свой 3D-эффект
Багажник открыли, багажник закрыли, а снег остался на месте:)
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В нашем мире постоянно происходит что-то необычное. Самое главное – это успеть вовремя сфотографировать. Представляем вашему вниманию подборку классных фото,...
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