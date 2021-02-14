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Белорусы о своих представителях на ВНС

15.02.2021 06:31 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

Всегда важно напоминать и себе, и другим, что сделано, и почему многим не стоит воспринимать текущий уровень жизни просто как должное. Ведь только будучи единым и монолитным обществом, можно двигаться дальше и вместе строить будущее своей страны. Услышали ли люди то, о чем говорили их представители? Получили ли ответы, на те вопросы, которые волнуют сегодня? Наши корреспонденты пообщались с белорусами на улицах городов. В "Главном эфире" - очередная подборка мнений (видео).

За трансляцией из Дворца Республики внимательно следили во всех уголках страны

 
 
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Всегда важно напоминать и себе, и другим, что сделано, и почему многим не стоит воспринимать текущий уровень жизни просто как должное. Ведь только будучи единым и...
 
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