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Белорусы о своих представителях на ВНС
15.02.2021 06:31 — Калейдоскоп | БT
Источник материала: БT
Всегда важно напоминать и себе, и другим, что сделано, и почему многим не стоит воспринимать текущий уровень жизни просто как должное. Ведь только будучи единым и монолитным обществом, можно двигаться дальше и вместе строить будущее своей страны. Услышали ли люди то, о чем говорили их представители? Получили ли ответы, на те вопросы, которые волнуют сегодня? Наши корреспонденты пообщались с белорусами на улицах городов. В
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