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По итогам ВНС приняты резолюция и обращение участников
15.02.2021 06:31 — Калейдоскоп | БT
Источник материала: БT
На этой неделе мы стали свидетелями рождения новой точки отсчета в истории Беларуси. По итогам
Это, по сути, ответ тем, кто ратовал за полное переформатирование модели государственного устройства. Мысли звучали разные - вплоть до превращения в парламентскую республику. Но, будем откровенны, для Беларуси этот вариант выглядит маловероятным. Главным образом причина в том, что мы умеем учиться на чужих ошибках, и видим, как подобные эксперименты превращают политику в бизнес.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Это была никакая не "цветная революция", это мятеж, и форма его - именно мятеж. И метод - блицкриг. Блицкриг не удался. Мы удержали свою страну. Пока. Я хочу вам напомнить то, что я говорил совсем недавно. Мы не знаем точно, что они хотят и что они предпримут. Мы знаем абсолютно однозначно и точно, что они от нас не отступятся. Потому что задействованы очень мощные силы, и проиграть в этой войне им вроде бы не с руки. Но нам надо выстоять во что бы то ни стало. И 2021 год, нынешний год, будет определяющим".
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На этой неделе мы стали свидетелями рождения новой точки отсчета в истории Беларуси. По итогам ВНС приняты резолюция и обращение участников, где прописаны...
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