Источник материала: БT

На этой неделе мы стали свидетелями рождения новой точки отсчета в истории Беларуси. По итогам ВНС приняты резолюция и обращение участников, где прописаны основные направления социально-экономического и общественно-политического развития страны.



На внешнем контуре будем искать новые рынки, углублять взаимодействие в рамках Союзного государства, ЕАЭС и СНГ, прописано и укрепление стратегического сотрудничества с Китаем. Внутри страны создается конституционная комиссия, которая уже в этом году разработает предложения по изменению конституции. Их вынесут на всенародное обсуждение и республиканский референдум.



Референдум, скорее всего, будет совмещен с местными выборами. Что до сути - здесь и возможное перераспределение полномочий между госорганами, и усиление роли ВНС. А главное в своем выступлении сказал Президент: "Я за конституционную реформу. В течение года на диалоговых площадках мы будем это обсуждать, каждый шаг по изменению. Но твердо убежден: наша страна должна оставаться президентской республикой".

Это, по сути, ответ тем, кто ратовал за полное переформатирование модели государственного устройства. Мысли звучали разные - вплоть до превращения в парламентскую республику. Но, будем откровенны, для Беларуси этот вариант выглядит маловероятным. Главным образом причина в том, что мы умеем учиться на чужих ошибках, и видим, как подобные эксперименты превращают политику в бизнес.



Если страна не хочет себя продать и потерять, нужна сильная власть. Это, к сожалению, пришлось испытать на себе всем белорусам в прошлом году. Да и сейчас далеко не время расслабляться. 2021 год будет определяющим в жизни страны. Вот что сказал Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Это была никакая не "цветная революция", это мятеж, и форма его - именно мятеж. И метод - блицкриг. Блицкриг не удался. Мы удержали свою страну. Пока. Я хочу вам напомнить то, что я говорил совсем недавно. Мы не знаем точно, что они хотят и что они предпримут. Мы знаем абсолютно однозначно и точно, что они от нас не отступятся. Потому что задействованы очень мощные силы, и проиграть в этой войне им вроде бы не с руки. Но нам надо выстоять во что бы то ни стало. И 2021 год, нынешний год, будет определяющим".