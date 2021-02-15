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Сретение Господне: что можно и нельзя делать в этот день
15.02.2021 10:27 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
15 февраля православный мир отмечает один из самых важных церковных праздников -
Этот праздник связан с многочисленными традициями и запретами и посвящен внесению младенца Христа и храм Иерусалима.
Приметы великого праздника и основные правила поведения в день Сретения - в специальной справке Sputnik.
© Sputnik / Владимир Астапкович
Приметы Сретения:
- если началась оттепель - весна будет прохладной и сырой;
- звездное небо и метелица в Сретение - весна придет не скоро;
- в праздник светит солнце - к окончанию морозов;
- ветренная погода принесет богатый урожай плодовых деревьев.
Что можно делать в Сретение?
- Молиться о здоровье и благополучии;
- уделять время семье и хозяйству;
- посещать храмы и исповедоваться;
- отпускать все плохие мысли, страхи и сомнения;
- поздравлять родных и близких.
Чего нельзя делать в Сретение?
- Начинать новые дела;
- ругаться и спорить с близкими;
- злиться и браниться;
- заниматься генеральной уборкой;
- отправляться в дальний путь.
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Самые важные правила и запреты старинного православного праздника " - в специальной справке Sputnik.
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