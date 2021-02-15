Сретение Господне: что можно и нельзя делать в этот день

Источник материала: Sputnik Беларусь

15 февраля православный мир отмечает один из самых важных церковных праздников - Сретение Господне . На старославянском "сретение" означает "встреча". В христианском календаре это была встреча Иисуса Христа в Иерусалимском храме с праведным Симеоном и Анной пророчицей. Благодаря этимологическому обыгрыванию названия в народном календаре день начал считаться границе сезонов.

Этот праздник связан с многочисленными традициями и запретами и посвящен внесению младенца Христа и храм Иерусалима.

Приметы великого праздника и основные правила поведения в день Сретения - в специальной справке Sputnik.

Приметы Сретения:

- если началась оттепель - весна будет прохладной и сырой;

- звездное небо и метелица в Сретение - весна придет не скоро;

- в праздник светит солнце - к окончанию морозов;

- ветренная погода принесет богатый урожай плодовых деревьев.

Что можно делать в Сретение?

- Молиться о здоровье и благополучии;

- уделять время семье и хозяйству;

- посещать храмы и исповедоваться;

- отпускать все плохие мысли, страхи и сомнения;

- поздравлять родных и близких.

Чего нельзя делать в Сретение?

- Начинать новые дела;

- ругаться и спорить с близкими;

- злиться и браниться;

- заниматься генеральной уборкой;

- отправляться в дальний путь.

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