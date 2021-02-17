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Есть ли у вас признаки шизофрении?

17.02.2021 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Еще в 2009 году ученые медицинского университета в Германии доказали, что иллюзия, которую мы вам сейчас покажем, не действует на больных шизофренией. Статистика говорит о том, что примерно 0,7% населения Земли страдает этим расстройством.
Есть ли у вас признаки шизофрении?
Теперь внимательно посмотрите на видео ниже. Перед нами обычная маска потрясающего актера Чарли Чаплина. Она выпуклая с одной стороны. И именно когда маска поворачивается вогнутой стороной, мозг здорового человека создает иллюзию, что перед ним по-прежнему выпуклое лицо. Люди, болеющие шизофренией, не видят выпуклое лицо.

Для многих здоровых людей иллюзия настолько сильна, что они не могут увидеть вогнутое лицо. Мозг насильно делает маску выпуклой с обеих сторон.
Есть ли у вас признаки шизофрении?
PS: Если вы можете делать маску выпуклой силой мысли, то все у вас хорошо. Не волнуйтесь </p> <div class= 

 
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Еще в 2009 году ученые медицинского университета в Германии доказали, что иллюзия, которую мы вам сейчас покажем, не действует на больных шизофренией. Статистика...
 
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