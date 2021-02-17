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Есть ли у вас признаки шизофрении?
17.02.2021 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Еще в 2009 году ученые медицинского университета в Германии
Для многих здоровых людей иллюзия настолько сильна, что они не могут увидеть вогнутое лицо. Мозг насильно делает маску выпуклой с обеих сторон.
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Еще в 2009 году ученые медицинского университета в Германии доказали, что иллюзия, которую мы вам сейчас покажем, не действует на больных шизофренией. Статистика...
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