Есть ли у вас признаки шизофрении?

Источник материала: Flytothesky

Еще в 2009 году ученые медицинского университета в Германии доказали , что иллюзия, которую мы вам сейчас покажем, не действует на больных шизофренией. Статистика говорит о том, что примерно 0,7% населения Земли страдает этим расстройством.



Теперь внимательно посмотрите на видео ниже. Перед нами обычная маска потрясающего актера Чарли Чаплина. Она выпуклая с одной стороны. И именно когда маска поворачивается вогнутой стороной, мозг здорового человека создает иллюзию, что перед ним по-прежнему выпуклое лицо. Люди, болеющие шизофренией, не видят выпуклое лицо.

Для многих здоровых людей иллюзия настолько сильна, что они не могут увидеть вогнутое лицо. Мозг насильно делает маску выпуклой с обеих сторон.



PS: Если вы можете делать маску выпуклой силой мысли, то все у вас хорошо. Не волнуйтесь