Выберите десерт и узнайте о своей самой классной черте характера

Источник материала: Flytothesky





Если вам кажется, что вы знаете о себе все, то подумайте еще раз. С годами мы становимся совсем другими людьми. Меняются наши привычки и взгляды на жизнь, какие-то черты характера подавляются, а какие-то, наоборот, развиваются. А в чем ваша изюминка? Ответьте на парочку вопросов – и мы назовем вашу главную особенность. Только осторожно: этот тест может вызвать чувство голода и тягу к вкусняшкам!

Еще один тест:

Сможете дополнить изображения недостающими фрагментами?