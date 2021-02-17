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Выберите десерт и узнайте о своей самой классной черте характера

17.02.2021 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Выберите десерт и узнайте о своей самой классной черте характера

Если вам кажется, что вы знаете о себе все, то подумайте еще раз. С годами мы становимся совсем другими людьми. Меняются наши привычки и взгляды на жизнь, какие-то черты характера подавляются, а какие-то, наоборот, развиваются. А в чем ваша изюминка? Ответьте на парочку вопросов – и мы назовем вашу главную особенность. Только осторожно: этот тест может вызвать чувство голода и тягу к вкусняшкам!

Еще один тест:
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Если вам кажется, что вы знаете о себе все, то подумайте еще раз. С годами мы становимся совсем другими людьми. Меняются наши привычки и взгляды на жизнь, какие-то...
 
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