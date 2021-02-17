Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 фев – Sputnik. Большая распродажа билетов от "Белавиа" прошла как всегда с большим аншлагом: продано более 3 тысяч мест, число посетителей сайта увеличилось в 5 раз и превысило 110 тысяч.

Самые дешевые направления

На первом месте по продажам билетов в день, когда проходила распродажа, - Стамбул, билеты приобрели 1134 пассажиров. В обе стороны такое путешествие обойдется в 78 евро (+таксы и сборы).

Второе место – Одесса: 352 человека забронировали рейс. Билет туда-обратно стоит всего 55 евро, такса и сборы дополнительно. На третьем месте – Киев: раскупили 277 билетов по цене 38 евро (туда и обратно, +таксы и сборы).

В топ-5 вошли также Варшава – 272 места по цене 31 евро туда и обратно (+таксы и сборы), Белград – 253 билет стоимостью 52 евро туда-назад (+такса и сборы).

"В условиях распространения пандемии и отсутствия единых правил путешествий в разные страны для нас было важным предложить белорусам возможность сменить обстановку и слетать в те страны, куда разрешен въезд. Это являлось основным критерием выбора направлений, участвующих в акции. Количество проданных билетов говорит о том, что люди соскучились по распродажам авиабилетов", - сообщил генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец.

Авиакомпания пообещала и дальше радовать своих пассажиров специальными предложениями и акциями.

Напомним, 16 февраля авиакомпания "Белавиа" анонсировала большую распродажу билетов по 13 направлениям. Акция длилась всего сутки.

Авиакомпания и раньше проводила подобные большие распродажи, которые пользовались большим спросом. Но это первая акция с начала пандемии.