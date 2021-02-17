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Распродажа билетов от "Белавиа": за сутки раскупили тысячи билетов
17.02.2021 19:37 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев – Sputnik. Большая распродажа билетов от "Белавиа" прошла как всегда с большим аншлагом: продано более 3 тысяч мест, число посетителей сайта увеличилось в 5 раз и превысило 110 тысяч.
Самые дешевые направления
На первом месте по продажам билетов в день, когда проходила распродажа, - Стамбул, билеты приобрели 1134 пассажиров. В обе стороны такое путешествие обойдется в 78 евро (+таксы и сборы).
Второе место – Одесса: 352 человека забронировали рейс. Билет туда-обратно стоит всего 55 евро, такса и сборы дополнительно. На третьем месте – Киев: раскупили 277 билетов по цене 38 евро (туда и обратно, +таксы и сборы).
В топ-5 вошли также Варшава – 272 места по цене 31 евро туда и обратно (+таксы и сборы), Белград – 253 билет стоимостью 52 евро туда-назад (+такса и сборы).
"В условиях распространения пандемии и отсутствия единых правил путешествий в разные страны для нас было важным предложить белорусам возможность сменить обстановку и слетать в те страны, куда разрешен въезд. Это являлось основным критерием выбора направлений, участвующих в акции. Количество проданных билетов говорит о том, что люди соскучились по распродажам авиабилетов", - сообщил генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец.
Авиакомпания пообещала и дальше радовать своих пассажиров специальными предложениями и акциями.
Напомним, 16 февраля авиакомпания "Белавиа" анонсировала
Авиакомпания и раньше проводила подобные большие распродажи, которые пользовались большим спросом. Но это первая акция с начала пандемии.
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Авиакомпания провела первую с начала пандемии большую распродажу билетов на 13 направлениям. Акция длилась всего один день.
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