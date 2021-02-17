ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Распродажа билетов от "Белавиа": за сутки раскупили тысячи билетов

17.02.2021 19:37 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 фев – Sputnik. Большая распродажа билетов от "Белавиа" прошла как всегда с большим аншлагом: продано более 3 тысяч мест, число посетителей сайта увеличилось в 5 раз и превысило 110 тысяч.

Самые дешевые направления

На первом месте по продажам билетов в день, когда проходила распродажа, - Стамбул, билеты приобрели 1134 пассажиров. В обе стороны такое путешествие обойдется в 78 евро (+таксы и сборы).

Второе место – Одесса: 352 человека забронировали рейс. Билет туда-обратно стоит всего 55 евро, такса и сборы дополнительно. На третьем месте – Киев: раскупили 277 билетов по цене 38 евро (туда и обратно, +таксы и сборы).

"Белавиа"
Белавиа продлила приостановку рейсов в Ригу до 27 марта

В топ-5 вошли также Варшава – 272 места по цене 31 евро туда и обратно (+таксы и сборы), Белград – 253 билет стоимостью 52 евро туда-назад (+такса и сборы).

"В условиях распространения пандемии и отсутствия единых правил путешествий в разные страны для нас было важным предложить белорусам возможность сменить обстановку и слетать в те страны, куда разрешен въезд. Это являлось основным критерием выбора направлений, участвующих в акции. Количество проданных билетов говорит о том, что люди соскучились по распродажам авиабилетов", - сообщил генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец.

Авиакомпания пообещала и дальше радовать своих пассажиров специальными предложениями и акциями.

Напомним, 16 февраля авиакомпания "Белавиа" анонсировала большую распродажу билетов по 13 направлениям. Акция длилась всего сутки.

Авиакомпания и раньше проводила подобные большие распродажи, которые пользовались большим спросом. Но это первая акция с начала пандемии.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авиакомпания провела первую с начала пандемии большую распродажу билетов на 13 направлениям. Акция длилась всего один день.
 
Новости дня
Новости
 
Выберите десерт и узнайте о своей самой классной черте характера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by