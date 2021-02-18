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20 фотографий, на которых идеально все

18.02.2021 19:43 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Многие люди подсознательно успокаиваются при виде чего-то упорядоченного. У них снижается уровень стресса и тревожности, улучшается настроение. А вы хотите получить свою дозу удовольствия? Тогда взгляните на эти снимки.

Что общего у собачки корги и морского прибоя? Белая полоса! Надеемся, это не единственная белая полоса в ее жизни.

20 фотографий, на которых идеально все
chx_ / Via reddit.com

Идеальный горнолыжный склон выглядит так. Хотите прокатиться?

20 фотографий, на которых идеально все
nikini845 / Via reddit.com

Еда приносит больше удовольствия, когда сочетается и по вкусу, и по внешнему виду. Как кусочек колбасы с хлебом.

20 фотографий, на которых идеально все
kiwifuzz / Via reddit.com

Подстричь дерево и ошеломить всех вокруг? Легко!

20 фотографий, на которых идеально все
bikbooooi / Via reddit.com

У этой пиццерии есть все шансы поднять продажи. Если сделать такие совпадения неслучайными.

20 фотографий, на которых идеально все
aznev / Via reddit.com

Будет немного грустно забирать посылку из ящика – настолько хорошо она вписалась.

20 фотографий, на которых идеально все
sidewalkflavoredsoda / Via reddit.com

Природный фотошоп намного круче. Всего лишь отражение в воде, а какое преображение!

20 фотографий, на которых идеально все
cocoadaddy / Via reddit.com

Компактное хранение вещей в действии. Сможете посчитать количество стульев?

20 фотографий, на которых идеально все
goldiloxaurus / Via reddit.com

А мог бы получиться эпичный кадр из серии «за секунду до».

20 фотографий, на которых идеально все
tbonetheoriginal / Via reddit.com

Девушка подбирает сумочку под туфли. Женщина подбирает швабру под квартиру.

20 фотографий, на которых идеально все
librari_anne / Via reddit.com

Пример отличной упаковки. Жаль вафли не бесконечны в коробке.

20 фотографий, на которых идеально все
peanutbutternolives / Via reddit.com

Теперь при фразе «эргономичность и компактность мебели» невольно всплывает эта картинка.

20 фотографий, на которых идеально все
sizzleprint / Via reddit.com

Ещё одно крыло! А если присмотреться?

20 фотографий, на которых идеально все
TheJasuh / Via reddit.com

Когда учел все нюансы.

20 фотографий, на которых идеально все
salierryan / Via reddit.com

Банальные поручни могут стать дорогой в бесконечность.

20 фотографий, на которых идеально все
incredible_cat / Via reddit.com

Всего несколько минут радости на лицезрение идеального совпадения разметки и тени. Остановите Землю.

20 фотографий, на которых идеально все
pleanim / Via reddit.com

Кто-нибудь знает, где купить ручку такой формы?

20 фотографий, на которых идеально все
fishchipslopez / Via reddit.com

Даже крекер нашел свое идеальное место в этом суровом мире.

20 фотографий, на которых идеально все
mamawantsallama / Via reddit.com

А что так можно было? И почему мы в школе до этого не додумались…

20 фотографий, на которых идеально все
GottaGet_Schwifty_ / Via reddit.com

Безупречная работа мерчендайзера. Хочется пожелать, чтобы жизнь каждого складывалась также хорошо, как эти вешалки.

20 фотографий, на которых идеально все
dev87 / Via reddit.com

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Многие люди подсознательно успокаиваются при виде чего-то упорядоченного. У них снижается уровень стресса и тревожности, улучшается настроение. А вы хотите...
 
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