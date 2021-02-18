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20 фотографий, на которых идеально все
18.02.2021 19:43 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Многие люди подсознательно успокаиваются при виде чего-то упорядоченного. У них снижается уровень стресса и тревожности, улучшается настроение. А вы хотите получить свою дозу удовольствия? Тогда взгляните на эти снимки.
Что общего у собачки корги и морского прибоя? Белая полоса! Надеемся, это не единственная белая полоса в ее жизни.
Идеальный горнолыжный склон выглядит так. Хотите прокатиться?
Еда приносит больше удовольствия, когда сочетается и по вкусу, и по внешнему виду. Как кусочек колбасы с хлебом.
Подстричь дерево и ошеломить всех вокруг? Легко!
У этой пиццерии есть все шансы поднять продажи. Если сделать такие совпадения неслучайными.
Будет немного грустно забирать посылку из ящика – настолько хорошо она вписалась.
Природный фотошоп намного круче. Всего лишь отражение в воде, а какое преображение!
Компактное хранение вещей в действии. Сможете посчитать количество стульев?
А мог бы получиться эпичный кадр из серии «за секунду до».
Девушка подбирает сумочку под туфли. Женщина подбирает швабру под квартиру.
Пример отличной упаковки. Жаль вафли не бесконечны в коробке.
Теперь при фразе «эргономичность и компактность мебели» невольно всплывает эта картинка.
Ещё одно крыло! А если присмотреться?
Когда учел все нюансы.
Банальные поручни могут стать дорогой в бесконечность.
Всего несколько минут радости на лицезрение идеального совпадения разметки и тени. Остановите Землю.
Кто-нибудь знает, где купить ручку такой формы?
Даже крекер нашел свое идеальное место в этом суровом мире.
А что так можно было? И почему мы в школе до этого не додумались…
Безупречная работа мерчендайзера. Хочется пожелать, чтобы жизнь каждого складывалась также хорошо, как эти вешалки.
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Многие люди подсознательно успокаиваются при виде чего-то упорядоченного. У них снижается уровень стресса и тревожности, улучшается настроение. А вы хотите...
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