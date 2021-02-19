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Визуальная головоломка: Сколько дельфинов вы видите на картинке?
19.02.2021 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Головоломки и визуальные задачки – это вам не пустяки! Ведь даже для обычного упражнения, с которым легко справляется ребенок, взрослому требуется хорошо развитое логическое мышление и смекалка. Сегодняшняя головоломка проверит, есть ли у вас эти качества. Предупреждаем сразу: не ведитесь на то, что видите с первого взгляда. Посидите, присмотритесь – и вы точно выйдете из этой игры победителем!
Правильный ответ смотрите ниже!
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Головоломки и визуальные задачки – это вам не пустяки! Ведь даже для обычного упражнения, с которым легко справляется ребенок, взрослому требуется хорошо развитое...
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