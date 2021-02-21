Что происходит с организмом, когда вы едите хурму?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Родиной хурмы считается Древний Китай, где "сердечное яблоко" почитали чуть ли не на уровне божества. Все это благодаря чудодейственным свойствам ягоды и ее экзотическому виду.

Сезон хурмы приходится на сентябрь-ноябрь (пик урожая), но лакомиться ягодой вы можете вплоть до самого декабря. Покупая хурму, выбирайте самые пухлые, блестящие и гладкие плоды без трещин. Листья не должны "пестреть" зеленым цветом. Если хурма мягкая – ешьте сразу, а если твердая – дайте ей созреть. А теперь главное: что же происходит с организмом, когда вы едите хурму?

Крепкий иммунитет

С приходом осени слово "иммунитет" все чаще попадается нам на глаза: в газетных заголовках, рекламе и СМИ. Во время обеда ваши коллеги беспрестанно обсуждают методы профилактики простуды и аптечные новинки. При этом стоит помнить и о чудодейственных свойствах хурмы.

Да, хурму можно смело использовать как средство от многих заболеваний. Все из-за того, что ягода содержит "убойное" количество витамина C, влияющего на работу всего организма. А содержащаяся в ней комбинация витамина С, бета-каротина и калия была признана "золотым составом" для выработки иммунных клеток.

Замедление старения

В плодах хурмы содержится огромное количество антиоксидантов – катехинов, которые защищают клетки организма от разрушения. Интересно, что катехинами богаты зеленый и белый чай. Что касается содержания в хурме, то именно антиоксиданты отвечают за терпкость и вязкость ягоды, при этом защищая десны. И не стоит срезать шкурку у плодов, ведь она – источник омоложения.

Улучшение пищеварения

Залог хорошей работы кишечника – достаточное потребление пищевых волокон. И в этом вопросе хурма является бесспорным рекордсменом. На 100 граммов продукта приходится более 10% от суточной нормы пищевых волокон. Также метаболизм улучшается при помощи фолиевой кислоты и витамина B6.

Что касается диетических свойств хурмы, такая информация скорее миф, чем правда. Да, средняя ягода не содержит большого количества углеводов, но не теряет своей калорийности, а из-за повышенного содержания фруктозы хурму не советуют диабетикам. Если вы следите за фигурой или стремитесь похудеть в кратчайшие сроки – ешьте хурму во время перекусов и не более двух плодов в день.

Улучшение зрения

И хотя витамины C и B славятся своей эффективностью, больше всего в хурме витамина А. Содержание каротина настолько велико, что благодаря ему шкурка плода получила ярко-оранжевый оттенок. Каротин отвечает за наше умение видеть в темноте, воспринимать цвета и даже за профилактику конъюнктивита.

Спасение от отечности

Хурма является природным диуретиком, а значит, избавляет от отеков. Ягодная мякоть с легкостью разгоняет застоявшуюся в организме жидкость, а калий не дает полезным витаминам и веществам уйти вместе с водой. Кстати, он также отвечает за энергетическую дозу и помогает организму открывать "второе дыхание", отпугивая приступы паники и стресса. И самый неожиданный бонус от хурмы – специалисты советуют плод для избавления от икоты.

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