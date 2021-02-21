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Верховный суд начал рассматривать дело в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка

21.02.2021 22:45 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

На неделе Верховный суд начал рассматривать дело в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка. Экс-председатель правления финансовой структуры обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере.

Против шести других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка выдвинуто одно обвинение - получении взяток в особо крупном размере организованной группой. В отличие от главного фигуранта, они свою вину признали и активно сотрудничали со следствием. Под судом находится и совладелец компании "Актив-лизинг" за дачу взятки на сумму не менее 2,5 миллионов долларов. 

Следствие утверждает: обвиняемые обложили своего рода данью предпринимателей, бизнес которых напрямую зависел от кредитных ресурсов банка. Надзор за объективностью и беспристрастностью следствия осуществляла прокуратура. 

Обвинение уже рассказало про фирмы-кошельки, которые обвиняемые использовали для вывода взяток. Их счета были открыты в печально известном латвийском банке ABLV. Мир узнал о нем в связи с обысками и обвинениями в отмывании денег и финансировании терроризма. Меры против финансовой структуры были  инициированы США. 

В суде также сообщили, что были созданы ключи для удаленного управления счетами. Их контролировал основной фигурант дела. Судя по озвученной информации, следствием установлены подставные фирмы, суммы откатов и даты получения "грязных" денег. 

Исходя из информации, озвученной прокурором, можно также сделать вывод, что экс-глава Белгазпромбанка использовал свое должностное положение для получения взяток от предпринимателей в обмен на благоприятные условия по получению кредитов. Предпринимателям ставилось также условие брать в состав учредителей компании оффшорную фирму, чтобы через нее выводить деньги. 

Незаконные вознаграждения тщательно скрывались от отчетности. Размер отката определялся как процент от прибыли компаний, утверждает сторона обвинения.

 
 
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На неделе Верховный суд начал рассматривать дело в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка. Экс-председатель правления финансовой структуры обвиняется в...
 
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