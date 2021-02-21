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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Верховный суд начал рассматривать дело в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка На неделе Верховный суд начал рассматривать дело в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка. Экс-председатель правления финансовой структуры обвиняется в...

На неделе Верховный суд начал рассматривать дело в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка. Экс-председатель правления финансовой структуры обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере.Против шести других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка выдвинуто одно обвинение - получении взяток в особо крупном размере организованной группой. В отличие от главного фигуранта, они свою вину признали и активно сотрудничали со следствием. Под судом находится и совладелец компании "Актив-лизинг" за дачу взятки на сумму не менее 2,5 миллионов долларов.Следствие утверждает: обвиняемые обложили своего рода данью предпринимателей, бизнес которых напрямую зависел от кредитных ресурсов банка. Надзор за объективностью и беспристрастностью следствия осуществляла прокуратура.Обвинение уже рассказало про фирмы-кошельки, которые обвиняемые использовали для вывода взяток. Их счета были открыты в печально известном латвийском банке ABLV. Мир узнал о нем в связи с обысками и обвинениями в отмывании денег и финансировании терроризма. Меры против финансовой структуры были инициированы США.В суде также сообщили, что были созданы ключи для удаленного управления счетами. Их контролировал основной фигурант дела. Судя по озвученной информации, следствием установлены подставные фирмы, суммы откатов и даты получения "грязных" денег.Исходя из информации, озвученной прокурором, можно также сделать вывод, что экс-глава Белгазпромбанка использовал свое должностное положение для получения взяток от предпринимателей в обмен на благоприятные условия по получению кредитов. Предпринимателям ставилось также условие брать в состав учредителей компании оффшорную фирму, чтобы через нее выводить деньги.Незаконные вознаграждения тщательно скрывались от отчетности. Размер отката определялся как процент от прибыли компаний, утверждает сторона обвинения.