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20 лучших фотографий недели
22.02.2021 06:09 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Талант фотографа заключается не в том, чтобы просто щелкнуть на кнопочку камеры и запечатлеть человека, животное или красивый пейзаж. Каждый снимок должен взаимодействовать с людьми, вдохновлять их, привносить в их жизни какие-то эмоции. А теперь мы предлагаем вам взглянуть на подборку потрясающих фото, сделанных профессиональными фотографами. Надеемся, они не оставят вас равнодушными!
1. Арктический костер. Фотограф
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