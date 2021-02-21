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20 лучших фотографий недели

22.02.2021 06:09 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

20 лучших фотографий недели

Талант фотографа заключается не в том, чтобы просто щелкнуть на кнопочку камеры и запечатлеть человека, животное или красивый пейзаж. Каждый снимок должен взаимодействовать с людьми, вдохновлять их, привносить в их жизни какие-то эмоции. А теперь мы предлагаем вам взглянуть на подборку потрясающих фото, сделанных профессиональными фотографами. Надеемся, они не оставят вас равнодушными!

1. Арктический костер. Фотограф Arnd Kolleck

2. Хеннингсвер на закате. Фотограф Yiannis Pavlis

3. Занавес света падает на гору. Фотограф 孤陋寡闻的亮

4. Мы живем каждый день. Фотограф Marijan Kovac

5. Зоркий взгляд. Фотограф Sergey Fett

6. Живописный район. Фотограф 大洋

7. Гравийная дорога. Фотограф Þorsteinn H Ingibergsson

8. Знаменитый пирс. Фотограф Anastasios Gialopoulos

9. Следы на снегу. Фотограф Georgi Donev

10. Чайная деревня. Фотограф 黄山

11. Магия. Фотограф 吴晓云Xiaoyun Wu

12. Дождливый день. Фотограф Carlotta Ricci

13. Лучшие друзья. Фотограф gabrielle

14. Ледяная луна. Фотограф Barbara Mierau-Klein

15. Ходячий Ухань. Фотограф 阿成_Inspire

16. Рим. Фотограф Rodrigo Castillo

17. Улица. Фотограф Muhammed Fatih SOLAK

18. Больше снега. Фотограф Marlene Calderon

19. На закате. Фотограф 刘艳

20. Восход солнца на Западной горе. Фотограф Fred

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Талант фотографа заключается не в том, чтобы просто щелкнуть на кнопочку камеры и запечатлеть человека, животное или красивый пейзаж. Каждый снимок должен...
 
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