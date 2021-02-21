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Мотовелозавод сохранят, но предстоит разработать новую стратегию развития
22.02.2021 06:31 — Калейдоскоп | БT
Источник материала: БTНа неделе Президентом было принято важное решение о судьбе одного из старейших промышленных предприятий. Как-никак мотовелозаводу уже 75!
У завода были разные периоды: и взлеты, и падения. Но, несмотря на сложности, здесь по-прежнему выпускают знаменитые двухколесные "Аисты" и мотоциклы "Минск". Предприятий с такой историей и славой, которая не замыкается пределами нашей страны, совсем немного.
Такими брендами не разбрасываются, уверено руководство. И в этом Президент солидарен! Завод сохранят. Но предстоит разработать стратегию развития предприятия, которая бы гарантировала решение финансовых сложностей, выпуск технологичной продукции, в том числе электротранспорта, и освоение европейского рынка.
А вот быть ли мотовелозаводу на прежней площадке или нужно строить новые "стены", - это пока вопрос. Александр Лукашенко пообещал, что итоговое решение примут в сжатые сроки во время его личной поездки на предприятие.
В идеале рассчитывают создать целый кластер полного цикла производства, чтобы мото- и велотехнику собирали из белорусских комплектующих. А не китайских деталей, как это происходит сегодня. Если все получится - "Аист" расправит крылья! И об этом мы тоже расскажем.
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На неделе Президентом было принято важное решение о судьбе одного из старейших промышленных предприятий. Как-никак мотовелозаводу уже 75! У завода были разные...
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