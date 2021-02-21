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Мотовелозавод сохранят, но предстоит разработать новую стратегию развития

22.02.2021 06:31 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

На неделе Президентом было принято важное решение о судьбе одного из старейших промышленных предприятий. Как-никак мотовелозаводу уже 75!  

У завода были разные периоды: и взлеты, и падения. Но, несмотря на сложности, здесь по-прежнему выпускают знаменитые двухколесные "Аисты" и мотоциклы "Минск". Предприятий с такой историей и славой, которая не замыкается пределами нашей страны, совсем немного.

Такими брендами не разбрасываются, уверено руководство. И в этом Президент солидарен! Завод сохранят. Но предстоит разработать стратегию  развития предприятия, которая бы гарантировала решение финансовых сложностей, выпуск технологичной продукции, в том числе электротранспорта, и освоение  европейского рынка.

А вот быть ли мотовелозаводу на прежней площадке или нужно строить новые "стены", - это пока вопрос. Александр Лукашенко пообещал, что итоговое решение примут в сжатые сроки во время его личной поездки на предприятие. 

В идеале рассчитывают создать целый кластер полного цикла производства, чтобы мото- и велотехнику собирали из белорусских комплектующих. А не китайских деталей, как это происходит сегодня.   Если все получится - "Аист" расправит крылья! И об этом мы тоже расскажем. 

 
Теги: Минск
 
 
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На неделе Президентом было принято важное решение о судьбе одного из старейших промышленных предприятий. Как-никак мотовелозаводу уже 75!   У завода были разные...
 
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