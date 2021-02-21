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О важном за неделю - в "Главном эфире"
22.02.2021 06:31 — Калейдоскоп | БT
Источник материала: БTОдна из важных тем для белорусской политики - отношения с Россией. Да, благодаря некоторым договорам на неделе вновь заговорили об интеграции и совместных проектах Минска и Москвы.
Эту же тему поднимал Александр Лукашенко и на Всебелорусском народном собрании. И можно сколько угодно гадать, придумывать фантастические сценарии развития, но даже с точки зрения прагматизма, Россия - наш главный союзник.
И партнер. Мы вместе торгуем на миллиарды долларов каждый год. Мы в одном информационном пространстве, в одном Таможенном союзе, наконец. Конечно, без ссор не обходится. Но, похоже, таков наш путь - строить отношения через тернии, в том числе и геополитические.
Скорые переговоры в Сочи Александра Лукашенко и Владимира Путина - это и традиция - каждый год там лидеры сверяют часы и векторы. И все же в этом году они особенно важны.
Минск и Москва столкнулись с похожими проблемами: страны пытались раскачивать, пугали очередными санкциям и запретами. В общем-то, ничего нового, но нужно понимать, как в нашем союзном доме жить дальше, без оглядки на капризы западных стран.
Замолвим слово и про ЖКХ - вот уж точно сфера, которая для любого белоруса отодвигает политику на второй план. Как и лекарство - присмотримся к ценникам.
А смотреть удобнее всего на диване, тем более отечественного производства. Ивацевичдрев - как живет знаменитое предприятие и что предлагает?
Политические заморозки в Украине - под санкционную косу попали очередные политики, и бизнесмены, и лютая зима в США. Как Техас дожил до таких морозов?
А еще ансамбль песни и пляски имени YouTube. Обязательно дождитесь - покажем интересный материал о самородках в сети из Дрогичинского района.
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Одна из важных тем для белорусской политики - отношения с Россией. Да, благодаря некоторым договорам на неделе вновь заговорили об интеграции и совместных проектах...
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