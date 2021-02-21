ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

О важном за неделю - в "Главном эфире"

22.02.2021 06:31 — Калейдоскоп | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Одна из важных тем для белорусской политики - отношения с Россией. Да, благодаря некоторым договорам на неделе вновь заговорили об интеграции и совместных проектах Минска и Москвы. 

Эту же тему поднимал Александр Лукашенко и на Всебелорусском народном собрании. И можно сколько угодно гадать, придумывать фантастические сценарии развития, но даже с точки зрения прагматизма, Россия - наш главный союзник.

И партнер. Мы вместе торгуем на миллиарды долларов каждый год. Мы в одном информационном пространстве, в одном Таможенном союзе, наконец. Конечно, без ссор не обходится. Но, похоже, таков наш путь - строить отношения через тернии, в том числе и геополитические.

Скорые переговоры в Сочи Александра Лукашенко и Владимира Путина - это и традиция - каждый год там лидеры сверяют часы и векторы. И все же в этом году они особенно важны. 

Минск и Москва столкнулись с похожими проблемами: страны пытались раскачивать, пугали очередными санкциям и запретами. В общем-то,  ничего нового, но нужно понимать, как в нашем союзном доме жить дальше, без оглядки на капризы западных стран.

Замолвим слово и про ЖКХ - вот уж точно сфера, которая для любого белоруса отодвигает политику на второй план. Как и лекарство - присмотримся к ценникам.

А смотреть удобнее всего на диване, тем более отечественного производства. Ивацевичдрев - как живет знаменитое предприятие и что предлагает?

Политические заморозки в Украине - под санкционную косу попали очередные политики, и бизнесмены, и лютая зима в США. Как Техас дожил до таких морозов? 

А еще ансамбль песни и пляски имени YouTube. Обязательно дождитесь - покажем интересный материал о самородках в сети из Дрогичинского района. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна из важных тем для белорусской политики - отношения с Россией. Да, благодаря некоторым договорам на неделе вновь заговорили об интеграции и совместных проектах...
 
Новости дня
Новости
 
Что происходит с организмом, когда вы едите хурму?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by