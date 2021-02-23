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Грустная история реальной пары «Love is»
23.02.2021 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Многие помнят эту жвачку и любят ее как раз за вкладыши. Эти мини-комиксы коллекционируют до сих пор. Но мало кто знает реальную историю этих персонажей. А дело было так…
В 1967 году художница Ким знакомится с парнем Роберто.
В знак внимания Ким часто рисует на салфетках девочку и мальчика, а в углу подписывает “Love is…”.
Пара женится и заводит детей. Ким продолжает рисовать комиксы и даже пробует их издать.
И вот он – момент хайпа. В 1970 году состоялась премьера фильма «История любви». Его слоган звучит так: «Любовь – значит никогда не признаваться в сожалении».
Ким подхватывает тему и выпускает комикс с фразой «Любовь – это возможность сказать, что ты сожалеешь». После этого на нее лавиной посыпались заказы.
Надписи иногда были довольно жесткими.
«Любовь – это когда он делает то, что ему хочется, и ты тоже делаешь то, что ему хочется».
«Любовь – это когда хочется его придушить».
Выпуски «Love is» рассказывали биографию их семьи: как они познакомились и поженились, как у них появилась собака и как они завели детей.
Но в 1975 году у Роберто диагностируют рак на последней стадии. В этот момент пара решает завести третьего ребенка с помощью искусственного оплодотворения. Отцу не суждено увидеть малыша…
В следующем году выходит комикс, где девочка стоит у могилы.
Ким нанимает художника Билла Эспри и поручает ему рисовать комиксы.
Ким умерла в возрасте 55 лет. Тоже от рака. Художник Билл Эспри
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