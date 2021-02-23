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Грустная история реальной пары «Love is»

23.02.2021 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Многие помнят эту жвачку и любят ее как раз за вкладыши. Эти мини-комиксы коллекционируют до сих пор. Но мало кто знает реальную историю этих персонажей. А дело было так…

Грустная история реальной пары «Love is»

В 1967 году художница Ким знакомится с парнем Роберто.

Грустная история реальной пары «Love is»

В знак внимания Ким часто рисует на салфетках девочку и мальчика, а в углу подписывает “Love is…”.

Грустная история реальной пары «Love is»

Пара женится и заводит детей. Ким продолжает рисовать комиксы и даже пробует их издать.

Грустная история реальной пары «Love is»

И вот он – момент хайпа. В 1970 году состоялась премьера фильма «История любви». Его слоган звучит так: «Любовь – значит никогда не признаваться в сожалении».

Грустная история реальной пары «Love is»

Ким подхватывает тему и выпускает комикс с фразой «Любовь – это возможность сказать, что ты сожалеешь». После этого на нее лавиной посыпались заказы.

Грустная история реальной пары «Love is»

Надписи иногда были довольно жесткими.

«Любовь – это когда он делает то, что ему хочется, и ты тоже делаешь то, что ему хочется».

Грустная история реальной пары «Love is»

«Любовь – это когда хочется его придушить».

Грустная история реальной пары «Love is»

Выпуски «Love is» рассказывали биографию их семьи: как они познакомились и поженились, как у них появилась собака и как они завели детей.

Грустная история реальной пары «Love is»

Но в 1975 году у Роберто диагностируют рак на последней стадии. В этот момент пара решает завести третьего ребенка с помощью искусственного оплодотворения. Отцу не суждено увидеть малыша…

Грустная история реальной пары «Love is»

В следующем году выходит комикс, где девочка стоит у могилы.

Грустная история реальной пары «Love is»

Ким нанимает художника Билла Эспри и поручает ему рисовать комиксы.

Грустная история реальной пары «Love is»

Ким умерла в возрасте 55 лет. Тоже от рака. Художник Билл Эспри рисует комиксы «Love is» по сей день.

Грустная история реальной пары «Love is»

В 2008 году журнал «Большой город» взял интервью у Билла. Ситуация вышла комичная.

— Алло? Билл Эспри?
— Да. Что вам нужно?
Простите. Это журнал «Большой город». Мы тут делаем специальный женский номер. А вы ведь тот самый человек, который рисовал вкладыши для жевательной резинки с сюжетами про любовь.
— Что, простите, я рисовал?!
Ну вкладыши. С сюжетами. А у нас такой национальный праздник, 8 марта, немного похожий на День святого Валентина. Ну примерно.
— А, понятно. Со мной обычно связываются накануне всяких романтических праздников. Поэтому я терпеть не могу давать интервью. Но жвачка-то тут при чем?!
Ну как же… Жвачка. Вкладыши. В России картинки «Love is…» вкладывали в жевательную резинку турецкого производства фирмы Intergum…
— Да ладно! Мои картинки в жевательной резинке? Господи спаси! Нет, правда? Впервые слышу.
Грустная история реальной пары «Love is»

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Многие помнят эту жвачку и любят ее как раз за вкладыши. Эти мини-комиксы коллекционируют до сих пор. Но мало кто знает реальную историю этих персонажей. А дело было...
 
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