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Тест поможет выяснить, каким хобби вам стоит заняться
24.02.2021 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Невозможно прожить всю жизнь, уделяя время лишь работе или семье. У человека должно быть что-то, чем ему интересно заниматься в свободное время. Это может быть что угодно: от классического чтения до починки автомобилей. Наличие того или иного хобби зависит от многих факторов: времени, умений, возможностей. А каким любимым делом вам стоит заняться? Сейчас мы это выясним. Вам стоит лишь спланировать свой выходной, ответив на несколько вопросов.
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Невозможно прожить всю жизнь, уделяя время лишь работе или семье. У человека должно быть что-то, чем ему интересно заниматься в свободное время. Это может быть что...
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