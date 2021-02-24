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12 фотоснимков, которые сломают ваш мозг

24.02.2021 14:37 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Каждый день нас окружает что-то необычное, странное, непонятное. Но оказывается, не всему можно дать хоть какое-то объяснение. Как, например, этим вещам и выходкам. Смотрите 12 фотографий, которые не поддаются логике и здравому смыслу.

Это не сэндвич, это настоящее преступление против всего человечества!

12 фотоснимков, которые сломают ваш мозг
Shitposting 2006 / Via Facebook: Shitposting2006

Это вселенский заговор, чтобы заставить перфекциониста внутри вас кричать от раздражения!

12 фотоснимков, которые сломают ваш мозг
Shitposting 2006 / Via Facebook: Shitposting2006

Эм, что? Кран для острых ощущений?

12 фотоснимков, которые сломают ваш мозг
Shitposting 2006 / Via Facebook: Shitposting2006

Мы не можем прокомментировать, зачем он это делает.

12 фотоснимков, которые сломают ваш мозг
Shitposting 2006 / Via Facebook: Shitposting2006

«У меня все окей» в квадрате.

12 фотоснимков, которые сломают ваш мозг
Virtual Experiences / Via Facebook: painwave

Когда очень хотелось купить аквариум с рыбками, но что-то пошло не по плану.

12 фотоснимков, которые сломают ваш мозг
Squatting slavs in tracksuits / Via Facebook: SquattingSlavs

Этот дерзкий кусочек лайма любит создавать проблемы.

12 фотоснимков, которые сломают ваш мозг
Visual Treats / Via Facebook: satisfyingcontent

На такой клавиатуре «привет, как дела» вы бы набирали минут 10.

12 фотоснимков, которые сломают ваш мозг
Virtual Experiences / Via Facebook: painwave

Синий экран смерти. Ой, то есть колонна.

12 фотоснимков, которые сломают ваш мозг
Museum of Internet / Via Facebook: MuseumOfInternet

Этот снимок вызывает небольшое беспокойство. Кажется, все задумывалось не совсем так.

12 фотоснимков, которые сломают ваш мозг
Solo en DF / Via Facebook: SoloEnDF.MX

Нееееет, остановиииись! Не делай этого!

12 фотоснимков, которые сломают ваш мозг
Nihilist Memes / Via Facebook: nihilistmemes

Если это фото не стало для вас последней каплей, то мы вас поздравляем, вы хорошо держитесь!

12 фотоснимков, которые сломают ваш мозг
Museum of Internet / Via Facebook: MuseumOfInternet

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