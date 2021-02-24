12 фотоснимков, которые сломают ваш мозг

Источник материала: Flytothesky

Каждый день нас окружает что-то необычное, странное, непонятное. Но оказывается, не всему можно дать хоть какое-то объяснение. Как, например, этим вещам и выходкам. Смотрите 12 фотографий, которые не поддаются логике и здравому смыслу.

Это не сэндвич, это настоящее преступление против всего человечества!





Это вселенский заговор, чтобы заставить перфекциониста внутри вас кричать от раздражения!





Эм, что? Кран для острых ощущений?





Мы не можем прокомментировать, зачем он это делает.





«У меня все окей» в квадрате.





Когда очень хотелось купить аквариум с рыбками, но что-то пошло не по плану.





Этот дерзкий кусочек лайма любит создавать проблемы.





На такой клавиатуре «привет, как дела» вы бы набирали минут 10.





Синий экран смерти. Ой, то есть колонна.





Этот снимок вызывает небольшое беспокойство. Кажется, все задумывалось не совсем так.





Нееееет, остановиииись! Не делай этого!





Если это фото не стало для вас последней каплей, то мы вас поздравляем, вы хорошо держитесь!





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