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Люди делятся вдохновляющими мыслями о том, что нужно испытать хотя бы раз в жизни

25.02.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Мир полон прекрасных вещей, которые способны кардинально изменить наш взгляд на жизнь и наполнить ее незабываемыми эмоциями. Но, к сожалению, из-за рутины и трудностей мы не обращаем на эти вещи никакого внимания. Сегодня мы решили поделиться мыслями людей о том, что нужно испытать каждому хотя бы раз в жизни.
Люди делятся вдохновляющими мыслями о том, что нужно испытать хотя бы раз в жизни

***

На ум сразу приходят две вещи, и обе довольно размытые:
1. Сделать что-то, в чем вы раньше не были уверены. Например, пробежать марафон или закончить университет.
2. Понять, что вы хороши в каком-то деле или работе, хотя еще пару лет назад были полным профаном.
@green_t_lief

***

Увидеть чистое ночное небо. Наслаждаться звездами и красотой Млечного Пути с вершины горы – в этом даже есть что-то религиозное. @Kuato2012

***

Помочь незнакомцу, которому действительно нужна помощь. НИКАКИХ видео, НИКАКИХ фотографий, НИКАКОГО вознаграждения. Просто знать, что ты сделал что-то доброе для постороннего человека. @JonesinforJonesey

***

Увидеть полное солнечное затмение. Представляете, на месте Солнца будет черная дыра и звезды. Посреди дня! Это должно быть что-то невероятное. @HomonculusArgument

***

Увидеть океан и горы. @EggplantIll4927

***

1. Испытать ощущение «разбитого сердца». Вы удивитесь, как много нового вы узнаете о себе за это нелегкое время.
2. Путешествовать в одиночку. Так вы познаете все, что вас окружает, познакомитесь с разными культурами, едой, музыкой и традициями. Начнете ценить красоту этого мира.
3. Поговорить с кем-то по душам. Звучит странно, но поверьте, вы будете благодарить себя за то, что когда-то это сделали. @Phenomenal2313

***

Испытать взаимное чувство влюбленности. @peachyybearii

***

Пожить за границей. Одному, с другом, с семьей или партнером… жизнь в другой стране и с другой культурой многому вас научит и кардинально изменит вашу жизнь. @hephephey

***

Увидеть китов. @blingo123

***

Полюбить самого себя. По-настоящему. Я думаю, это то, что нужно испытать каждому. Быть влюбленным в себя, испытывать гордость за сделанный выбор и быть довольным тем, что у тебя есть. @Zetta216

***

Пережить настоящий стресс. Это научит вас не волноваться из-за всяких пустяков. @AverageSizeWayne

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