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Люди делятся вдохновляющими мыслями о том, что нужно испытать хотя бы раз в жизни
25.02.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Мир полон прекрасных вещей, которые способны кардинально изменить наш взгляд на жизнь и наполнить ее незабываемыми эмоциями. Но, к сожалению, из-за рутины и трудностей мы не обращаем на эти вещи никакого внимания. Сегодня мы решили поделиться мыслями людей о том, что нужно испытать каждому хотя бы раз в жизни.
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На ум сразу приходят две вещи, и обе довольно размытые:
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Увидеть чистое ночное небо. Наслаждаться звездами и красотой Млечного Пути с вершины горы – в этом даже есть что-то религиозное.
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Помочь незнакомцу, которому действительно нужна помощь. НИКАКИХ видео, НИКАКИХ фотографий, НИКАКОГО вознаграждения. Просто знать, что ты сделал что-то доброе для постороннего человека.
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Увидеть полное солнечное затмение. Представляете, на месте Солнца будет черная дыра и звезды. Посреди дня! Это должно быть что-то невероятное.
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Увидеть океан и горы.
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1. Испытать ощущение «разбитого сердца». Вы удивитесь, как много нового вы узнаете о себе за это нелегкое время.
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Испытать взаимное чувство влюбленности.
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Пожить за границей. Одному, с другом, с семьей или партнером… жизнь в другой стране и с другой культурой многому вас научит и кардинально изменит вашу жизнь.
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Увидеть китов.
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Полюбить самого себя. По-настоящему. Я думаю, это то, что нужно испытать каждому. Быть влюбленным в себя, испытывать гордость за сделанный выбор и быть довольным тем, что у тебя есть.
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Пережить настоящий стресс. Это научит вас не волноваться из-за всяких пустяков.
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Мир полон прекрасных вещей, которые способны кардинально изменить наш взгляд на жизнь и наполнить ее незабываемыми эмоциями. Но, к сожалению, из-за рутины и...
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