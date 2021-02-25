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Жизнь в стакане: знаки зодиака, предпочитающие искать истину в вине

25.02.2021 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Предрасположенность к употреблению спиртного заложена на генетическом уровне и зависит от многих факторов. Человек может родиться в семье потомственных алкоголиков, но ни разу в жизни не протянуть руку к рюмке. С таким же успехом может произойти совершенно противоположное: человек рождается в интеллигентной, непьющей семье, а вырастает горьким пьяницей. Как бы то ни было, астрологи решили, что большое влияние на человека оказывают звезды.
Какие знаки зодиака являются самыми пьющими?

Жизнь в стакане: знаки зодиака, предпочитающие искать истину в вине
Овен

Личности, рожденные под созвездием Овна, все в своей жизни делают от души. Это упрямые и упертые люди, они ни в чем не знают меры. Такое поведение относится и к употреблению горячительных напитков. Овны от природы считаются энергичными, коммуникабельными и активными личностями. Их экспрессивность не остается незамеченной, поэтому они всегда находятся в обществе людей. Часто это знак оказывается в различных компаниях, где спиртное льется рекой. Овна и тут не удержать, он снова будет впереди планеты всей. Выпив, Овны теряют всякий контроль над собой и готовы на любые подвиги.

Жизнь в стакане: знаки зодиака, предпочитающие искать истину в вине

Близнецы

Этот знак редко откажется провести время в хорошей компании с «рюмкой чая». Веселые и общительные Близнецы становятся еще более разговорчивыми и словоохотливыми. В них и в трезвых хватает сумасбродства, а уж если они выпьют, тут вообще можно тушить свет и бросать гранату. Это еще хорошо, если в этой двойственной личности не проснется его скрытая от посторонних глаз вторая натура. Близнецы могут быть совершенно неадекватными и непредсказуемыми персонами.

Скорпион

У представителей этого знака слишком эмоциональная и легко ранимая натура. Скорпион никак не покажет свою внутреннюю душевную боль постороннему взгляду. Он лучше будет молча запивать ее крепкими напитками, чем признается в своих проблемах. Преимущество Скорпионов в том, что пить они могут без меры, но в любой ситуации держат над собой контроль.

Жизнь в стакане: знаки зодиака, предпочитающие искать истину в вине

Рыбы

Рожденные под водным знаком люди очень сильно расположены к алкоголизму. В отличие от сильных и волевых Скорпионов, Рыбы слишком податливы, уступчивы и не способны себя контролировать. Они не любят брать на себя ответственность, поэтому чаще всего являются ведомыми. Им проще находиться в чьем-нибудь подчинении, чем иметь собственное «я». К тому же у Рыб в совершенстве развита способность к эмпатии. Это жалостливые и сострадательные люди, готовые принять и обогреть любого опустившегося человека. Естественно, исправить характер другого человека им удается редко, но зато попасть под его влияние — проще простого.

Конечно, не все представители перечисленных знаков любят заглядывать в рюмку. Среди них есть и такие, которые на дух не переносят запаха спиртного. И все это лишний раз говорит об индивидуальности человека.

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Предрасположенность к употреблению спиртного заложена на генетическом уровне и зависит от многих факторов. Человек может родиться в семье потомственных...
 
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