Тест на весеннюю депрессию

Источник материала: Flytothesky





Весна – время, когда звери выходят из спячек, на деревьях появляются почки и первые листочки, распускаются цветы, греет солнышко… В общем, красота! Но не все наслаждаются весенними прелестями. У многих в это время года появляется беспричинная тоска и усталость, пропадают силы что-либо делать и радоваться жизни. А вам грозит весенняя хандра? Пройдите наш тест и узнайте наверняка.

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