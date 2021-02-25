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Тест на весеннюю депрессию
25.02.2021 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Весна – время, когда звери выходят из спячек, на деревьях появляются почки и первые листочки, распускаются цветы, греет солнышко… В общем, красота! Но не все наслаждаются весенними прелестями. У многих в это время года появляется беспричинная тоска и усталость, пропадают силы что-либо делать и радоваться жизни. А вам грозит весенняя хандра? Пройдите наш тест и узнайте наверняка.
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Весна – время, когда звери выходят из спячек, на деревьях появляются почки и первые листочки, распускаются цветы, греет солнышко… В общем, красота! Но не все...
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