Калиновский: за что и как боролся революционер?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Никита Чикунов

Одним из организаторов повстанческого террора считается Константин Калиновский, признаваемый на Западе "отцом-основателем" белорусской государственности.

Память жертв

В четверг, 25 февраля, фонд "Историческая память" открыл электронную базу данных "Жертвы повстанческого террора, 1863 год". В ней подробная информация об обстоятельствах смерти, составе семей погибших, их этнической принадлежности и социальном происхождении. По словам исследователей, память о жертвах повстанческого террора замалчивается уже более века, однако теперь ситуация изменится.

Польский белорус

Польское восстание 1863-1864 гг. неразрывно связано с фигурой уроженца Гродненской губернии и выпускника юридического факультета Петербургского университета Константина Калиновского – одного из лидеров повстанцев.

Фигура этого революциоенра – знаковая для современной Польши и Литвы. В этих странах его считают национальным героем и борцом против российского самодержавия.

В начале февраля 2021 года к месту захоронения Калиновского в Вильнюсе возложили венки посол США в Беларуси Джули Фишер и экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

Стоит заметить, что белорусская оппозиция во многом разделяет польскую и литовскую позицию, отмечая "ведущую роль Калиновского в борьбе за самоопределение и независимость Беларуси". Ряд белорусских публицистов и вовсе не сдерживаются в своих оценках.

"Калиновского можно смело назвать родоначальником белорусской национальной идеи, настоящим отцом белорусской нации и даже современного белорусского языка", – заявлял историк и публицист Сергей Абламейка.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, обсуждая в 2019 году возможность перезахоронения лидера восставших поляков на территории республики, признавался, что осведомлен о роли Калиновского, но не может однозначно оценить ее из-за "некоторых нюансов".

Однако в последние годы наметился очевидный тренд на героизацию Калиновского в белорусской истории, считает директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.

"Западные структуры и белорусские оппозиционеры навязывают Калиновского в качестве национального героя Беларуси для дистанцирования от России. Является ли он героем? Совершенно очевидно, что нет. Калиновский бы и сам удивился, если его назвали бы белорусом. Он жил там, но по своему происхождению был обычным польским дворянином, весьма склонным к революционным методам борьбы", – объяснил историк.

По его словам, все свои политические манифесты Калиновский писал исключительно на польском языке. На белорусском он выпускал лишь пропагандистские тексты, в которых называл Россию и "москалей" главной угрозой для существования Беларуси и белорусского народа.

Как подчеркнул научный руководитель Института русско-польского сотрудничества Дмитрий Буневич, можно обозначить три главных мифа о Калиновском.

Первый – советский. В нем националистическая и антироссийская составляющая его деятельности скрывалась, акцент делался на социальной борьбе. В риторике революционера слово "москаль" советские историки предусмотрительно заменяли на "царь" или "жандармы".

Существует польский миф, в котором Калиновский предстает борцом за национальное освобождение.

И есть третий – белорусский, где его пытаются представить белорусским националистом.

"Это очень опасный миф для Беларуси. Когда из Калиновского пытаются делать икону белорусских националистов, то подразумевают, прежде всего, его антироссийскую позицию. Создается образ извечной борьбы белорусов и их предков с Россией и образ кровной, братской дружбы с Польшей", – заметил Буневич.

Идеолог террора

Возглавив восстание на северо-западе Российской империи (территория современной Беларуси, Литвы и Латвии), Калиновский стал проводить последовательную программу террора против мирного населения, подчеркнул Александр Дюков.

"Во время польского восстания имел место совершенно невероятный по своим масштабам террор. Повстанческие формирования проводили целенаправленную политику устрашения несогласных", – сказал он.

Согласно отчетам властей, только за 1863 год повстанцы убили около двух тысяч мирных граждан. Но это число неполное, поскольку возможности регистрировать всех погибших просто не было, указал глава фонда "Историческая память".

"Представление о масштабах террора дают воспоминания российских военных, которые, передвигаясь по занятым повстанцами лесам, постоянно натыкались на тела повышенных людей. Я не могу понять, почему некоторые современные историки полностью игнорируют и замалчивают этот сюжет", – добавил специалист.

Как установили российские исследователи, среди жертв повстанцев были представители многих национальностей, однако подавляющее большинство составляли белорусы, поляки и евреи. Что касается социальной принадлежности погибших – в основном это были крестьяне и представители самых низовых органов власти.

"Калиновского часто именуют крестьянским вожаком. Но сами крестьяне не хотели идти к повстанцам и противодействовали им. В целом образ Калиновского как отца-основателя построен на песке. Все эти рассказы скрывают важнейшую составляющую: он боролся не за Беларусь, а за Польшу. И не менее важно, что в рамках этой борьбы он организовывал террор против своих же сограждан, против белорусов и литовцев", – заключил Дюков.

Эксперты или пропагандисты

Героизация образа Калиновского в Беларуси преследует только одну цель – настроить граждан республики против России, пытаясь выстроить новую национальную идентичность на антирусской повестке, пояснил Дмитрий Буневич.

Это всецело поддерживают польские государственные и негосударственные организации, которые оказывают финансовую поддержку лояльным белорусским историкам. При этом те же самые организации в Польше признают Калиновского исключительно польским героем, продолжил эксперт.

"Это очень циничный и прагматичный подход. К сожалению, он проникает даже в академическую среду. Политизация истории идет полным ходом. В таком случае возможны только два варианта: либо оставаться историком, либо становиться пропагандистом довольно примитивной националистической идеологии", – резюмировал Буневич.