11 суперспособностей, за которые вы должны быть благодарны

Источник материала: Flytothesky

Не все люди могут по достоинству оценить некоторые свои способности. Есть немало вещей, которые легко даются одним, но кажутся почти невозможными для других. Возможно, у вас есть какие-то суперспособности, о которых вы даже не подозреваете.





1. Способность засыпать в самолете. Если вы можете это сделать, то вас можно назвать счастливчиком.

2. Возможность читать книгу, сидя на заднем сидении машины, и при этом хорошо себя чувствовать. Большинство людей в такой ситуации будут испытывать тошноту.

3. Запоминание имен. Не все с этим справляются, однако эта способность очень важна — так вы показываете человеку свою заинтересованность и с большей вероятностью сможете расположить к себе окружающих.





4. Способность легко запоминать номера телефонов. А не путать цифры спустя 2 секунды после услышанного.

5. Написание стихов, романов, рассказов, музыки. Не каждый человек умеет преобразовывать свои мысли в слова или что-то большее.

6. Способность выступать перед публикой. Если вы можете выйти к толпе зрителей и не потерять дар речи, у вас уже есть одна суперспособность.





7. Преподавание. Если вы учитель, то вы — герой современного мира, способный заботиться о чужих детях, отдавая этому немало сил и времени. Это удивительно. А люди, которые обучают детей первые несколько лет в школе, вообще не сравнятся ни с кем. На такое способен лишь железный человек.

8. Воспитание. Быть родителем — тоже одна из суперспособностей.

9. Помощь людям. Если вы тратите время и силы, чтобы приносить пользу окружающим, это дорогого стоит.





10. Способность быть безнадежным романтиком . Дарить любовь — лучшее, что может быть в человеке. Некоторые из нас забывают, что любовь — единственное, что действительно имеет значение.

11. Способность выражать и отстаивать свое мнение. Если вы не отступаете, даже если понимаете, что не всем это по нраву, в вас есть внутренний стержень. Вы умеете идти до конца и добиваться желаемого.

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