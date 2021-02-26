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14 ситуаций, когда у людей день явно не задался
26.02.2021 19:43 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Наверное, у каждого из нас случались жизненные неурядицы. Но самое главное – это не отчаиваться и относиться к таким моментам с позитивом. А чтобы вам в этом помочь, предлагаем посмотреть на людей, которых неприятности не обошли стороной.
Парень просто засунул голову в дупло дерева с целью посмотреть, что там. Оказалось, что местечко было занято дикобразом.
Девушка красила волосы в синий цвет и не заметила, что ее перчатка была порвана. Мда, краску отмывать она будет еще долго…
Кто-то случайно засунул в измельчитель конверт, не осознавая, что в нем лежат деньги.
Вряд ли человек, который фотографировался для стоковых картинок, мог представить, что его лицо будут использовать для изображения преступника.
Бедняга забыл закрыть окно – в итоге всю комнату замело снегом.
Совет на будущее: перед тем, как делать коктейль, проверьте, не сломан ли ваш блендер
Вот что происходит, когда оставляешь колу надолго в морозилке.
Гонщик пропустил момент, когда его одометр показал 123456. Печаль:(
Мужчина не понимал, что в его пакете с сахаром дыра, пока не начал складывать продукты в багажник машины.
Вам кажется, у вас был плохой день? Студентка целый день ходила по улице с огромной дыркой в джинсах.
Кто-то нашел в упаковке со снеками чужую контактную линзу. ЧТО?
Внук подарил своему дедушке рубашку… которая уже была на нем:)
Работник кофейни случайно смешал необжаренные кофейные бобы с жареными. Всему персоналу пришлось отделять 10 000 зерен вручную.
Кое-кто может попрощаться со своим айфоном.
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Наверное, у каждого из нас случались жизненные неурядицы. Но самое главное – это не отчаиваться и относиться к таким моментам с позитивом. А чтобы вам в этом помочь,...
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