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14 ситуаций, когда у людей день явно не задался

26.02.2021 19:43 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Наверное, у каждого из нас случались жизненные неурядицы. Но самое главное – это не отчаиваться и относиться к таким моментам с позитивом. А чтобы вам в этом помочь, предлагаем посмотреть на людей, которых неприятности не обошли стороной.

Парень просто засунул голову в дупло дерева с целью посмотреть, что там. Оказалось, что местечко было занято дикобразом.

14 ситуаций, когда у людей день явно не задался
Elua7 / Via reddit.com

Девушка красила волосы в синий цвет и не заметила, что ее перчатка была порвана. Мда, краску отмывать она будет еще долго…

14 ситуаций, когда у людей день явно не задался
fibbybritches / Via reddit.com

Кто-то случайно засунул в измельчитель конверт, не осознавая, что в нем лежат деньги.

14 ситуаций, когда у людей день явно не задался
Flying-Tilt / Via reddit.com

Вряд ли человек, который фотографировался для стоковых картинок, мог представить, что его лицо будут использовать для изображения преступника.

14 ситуаций, когда у людей день явно не задался
devandangers / Via reddit.com

Бедняга забыл закрыть окно – в итоге всю комнату замело снегом.

14 ситуаций, когда у людей день явно не задался
Kjakan / Via reddit.com

Совет на будущее: перед тем, как делать коктейль, проверьте, не сломан ли ваш блендер

14 ситуаций, когда у людей день явно не задался
tiffanybryant9 / reddit.com

Вот что происходит, когда оставляешь колу надолго в морозилке.

14 ситуаций, когда у людей день явно не задался
dim-pap / reddit.com

Гонщик пропустил момент, когда его одометр показал 123456. Печаль:(

14 ситуаций, когда у людей день явно не задался
Rookwood-1 / reddit.com

Мужчина не понимал, что в его пакете с сахаром дыра, пока не начал складывать продукты в багажник машины.

14 ситуаций, когда у людей день явно не задался
felinebarbecue / reddit.com

Вам кажется, у вас был плохой день? Студентка целый день ходила по улице с огромной дыркой в джинсах.

14 ситуаций, когда у людей день явно не задался
DuDuDuuuuuuuuuu / reddit.com

Кто-то нашел в упаковке со снеками чужую контактную линзу. ЧТО?

14 ситуаций, когда у людей день явно не задался
ze90 / reddit.com

Внук подарил своему дедушке рубашку… которая уже была на нем:)

14 ситуаций, когда у людей день явно не задался
BJK5150 / reddit.com

Работник кофейни случайно смешал необжаренные кофейные бобы с жареными. Всему персоналу пришлось отделять 10 000 зерен вручную.

14 ситуаций, когда у людей день явно не задался
CensoryDeprivation / reddit.com

Кое-кто может попрощаться со своим айфоном.

14 ситуаций, когда у людей день явно не задался
S0Ldado_WC / reddit.com

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Наверное, у каждого из нас случались жизненные неурядицы. Но самое главное – это не отчаиваться и относиться к таким моментам с позитивом. А чтобы вам в этом помочь,...
 
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