14 ситуаций, когда у людей день явно не задался

Источник материала: Flytothesky

Наверное, у каждого из нас случались жизненные неурядицы. Но самое главное – это не отчаиваться и относиться к таким моментам с позитивом. А чтобы вам в этом помочь, предлагаем посмотреть на людей, которых неприятности не обошли стороной.

Парень просто засунул голову в дупло дерева с целью посмотреть, что там. Оказалось, что местечко было занято дикобразом.

Девушка красила волосы в синий цвет и не заметила, что ее перчатка была порвана. Мда, краску отмывать она будет еще долго…





Кто-то случайно засунул в измельчитель конверт, не осознавая, что в нем лежат деньги.





Вряд ли человек, который фотографировался для стоковых картинок, мог представить, что его лицо будут использовать для изображения преступника.





Бедняга забыл закрыть окно – в итоге всю комнату замело снегом.





Совет на будущее: перед тем, как делать коктейль, проверьте, не сломан ли ваш блендер





Вот что происходит, когда оставляешь колу надолго в морозилке.

Гонщик пропустил момент, когда его одометр показал 123456. Печаль:(

Мужчина не понимал, что в его пакете с сахаром дыра, пока не начал складывать продукты в багажник машины.





Вам кажется, у вас был плохой день? Студентка целый день ходила по улице с огромной дыркой в джинсах.

Кто-то нашел в упаковке со снеками чужую контактную линзу. ЧТО?





Внук подарил своему дедушке рубашку… которая уже была на нем:)





Работник кофейни случайно смешал необжаренные кофейные бобы с жареными. Всему персоналу пришлось отделять 10 000 зерен вручную.





Кое-кто может попрощаться со своим айфоном.





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