15 потрясающе красивых локаций нашей планеты

Источник материала: Flytothesky

Сидя в душных офисах и беспокоясь о житейских проблемах, мы забываем о том, что наша планета поистине превосходна и великолепна. Посмотрите на эти чудеса природы. Одного взгляда на фото хватит, чтобы понять, насколько мы маленькие, а мир – большой. Все меркнет на фоне этих волшебных мест.

Чарынский каньон (Чарынский национальный парк, Казахстан)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Long-Nong Huang | Traveller (@long.explorer)

Это геологическое чудо формировалось на протяжении нескольких миллионов лет. Сейчас мы можем наблюдать величественные оранжевые скалы, которые стали настоящим украшением этой дикой местности.

Памуккале (Денизли, Турция)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hanna Wardman (@hannawardman)

Так выглядят знаменитые термальные источники, расположенные на белоснежных известняковых террасах. А еще здесь находятся руины античного города Иераполис. Неземная красота!

Каньо-Кристалес (Мета, Колумбия)