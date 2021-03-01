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15 потрясающе красивых локаций нашей планеты

01.03.2021 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Сидя в душных офисах и беспокоясь о житейских проблемах, мы забываем о том, что наша планета поистине превосходна и великолепна. Посмотрите на эти чудеса природы. Одного взгляда на фото хватит, чтобы понять, насколько мы маленькие, а мир – большой. Все меркнет на фоне этих волшебных мест.

Чарынский каньон (Чарынский национальный парк, Казахстан)

 

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Публикация от Long-Nong Huang | Traveller (@long.explorer)

Это геологическое чудо формировалось на протяжении нескольких миллионов лет. Сейчас мы можем наблюдать величественные оранжевые скалы, которые стали настоящим украшением этой дикой местности.

Памуккале (Денизли, Турция)

 

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Публикация от Hanna Wardman (@hannawardman)

Так выглядят знаменитые термальные источники, расположенные на белоснежных известняковых террасах. А еще здесь находятся руины античного города Иераполис. Неземная красота!

Каньо-Кристалес (Мета, Колумбия)

 

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Публикация от Viajes De Pueblo En Pueblo </p> <div class= 

 
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Сидя в душных офисах и беспокоясь о житейских проблемах, мы забываем о том, что наша планета поистине превосходна и великолепна. Посмотрите на эти чудеса природы....
 
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