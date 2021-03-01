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15 потрясающе красивых локаций нашей планеты
01.03.2021 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Сидя в душных офисах и беспокоясь о житейских проблемах, мы забываем о том, что наша планета поистине превосходна и великолепна. Посмотрите на эти чудеса природы. Одного взгляда на фото хватит, чтобы понять, насколько мы маленькие, а мир – большой. Все меркнет на фоне этих волшебных мест.
Чарынский каньон (Чарынский национальный парк, Казахстан)
Это геологическое чудо формировалось на протяжении нескольких миллионов лет. Сейчас мы можем наблюдать величественные оранжевые скалы, которые стали настоящим украшением этой дикой местности.
Памуккале (Денизли, Турция)
Так выглядят знаменитые термальные источники, расположенные на белоснежных известняковых террасах. А еще здесь находятся руины античного города Иераполис. Неземная красота!
Каньо-Кристалес (Мета, Колумбия)
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