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5 самых рассеянных знаков зодиака
02.03.2021 19:41 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Даже самые практичные и организованные люди могут допустить ошибку и что-то забыть, но когда речь идет об этих ребятах, уровень рассеянности в радиусе километра зашкаливает. Астрологи выделили 5 самых рассеянных знаков зодиака, которые с легкостью перепутают все на свете.
Стрелец
Стрельцы слишком любят свободу, чтобы загонять себя в узкие рамки организованности и планирования. Знак мог и не быть таким рассеянным, вот только сам этого не хочет. Стрельцу даже нравится рассеянность: как в нем самом, так и в окружающих людях. Ведь огненный
Близнецы
Близнецы не любят пунктуальность, четкость и размеренность. Жизнь воздушного знака – хаос, внутри которого он чувствует себя абсолютно комфортно. Близнецы не хотят ничего планировать, потому что знают, что способны изменить решение за одну минуту до выхода из дома. Представителям знака проще быть рассеянными, опаздывать на встречи и забывать о чем-то важном, ведь такая жизнь непредсказуема, как и сами Близнецы.
Рыбы
Рыбы живут на своей волне, где-то далеко в воздушных замках, которые построили для себя сами. Большинство представителей знака не хочет возвращаться в реальный мир, поэтому продолжает витать в облаках и мечтать сутками напролет. В результате в голове Рыб возникает путаница, которая приводит к рассеянности и потерянности в трех соснах. Многие знакомые водного знака возмущаются таким легкомысленным поведением, однако Рыб все устраивает – знак любит творчество, а чем это не творческий подход?
Водолей
Водолей не гонится за привычным жизненным укладом. Он часто следует принципу «все идет, как идет», потому что у знака просто нет времени, чтобы строить грандиозные планы.
Овен
Рассеянность Овна – исключительно проявление его
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Даже самые практичные и организованные люди могут допустить ошибку и что-то забыть, но когда речь идет об этих ребятах, уровень рассеянности в радиусе километра...
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