Источник материала: Flytothesky

Даже самые практичные и организованные люди могут допустить ошибку и что-то забыть, но когда речь идет об этих ребятах, уровень рассеянности в радиусе километра зашкаливает. Астрологи выделили 5 самых рассеянных знаков зодиака, которые с легкостью перепутают все на свете.





Стрелец

Стрельцы слишком любят свободу, чтобы загонять себя в узкие рамки организованности и планирования. Знак мог и не быть таким рассеянным, вот только сам этого не хочет. Стрельцу даже нравится рассеянность: как в нем самом, так и в окружающих людях. Ведь огненный знак видит в этом свободу и какую-то дозволенность. К тому же Стрельцы способны принять на себя такой огромный поток информации, что управиться и не растеряться – задача невыполнимая.

Близнецы

Близнецы не любят пунктуальность, четкость и размеренность. Жизнь воздушного знака – хаос, внутри которого он чувствует себя абсолютно комфортно. Близнецы не хотят ничего планировать, потому что знают, что способны изменить решение за одну минуту до выхода из дома. Представителям знака проще быть рассеянными, опаздывать на встречи и забывать о чем-то важном, ведь такая жизнь непредсказуема, как и сами Близнецы.





Рыбы

Рыбы живут на своей волне, где-то далеко в воздушных замках, которые построили для себя сами. Большинство представителей знака не хочет возвращаться в реальный мир, поэтому продолжает витать в облаках и мечтать сутками напролет. В результате в голове Рыб возникает путаница, которая приводит к рассеянности и потерянности в трех соснах. Многие знакомые водного знака возмущаются таким легкомысленным поведением, однако Рыб все устраивает – знак любит творчество, а чем это не творческий подход?

Водолей

Водолей не гонится за привычным жизненным укладом. Он часто следует принципу «все идет, как идет», потому что у знака просто нет времени, чтобы строить грандиозные планы. Водолеи очень креативны и могут выпутаться из любой ситуации, в которую заведет их собственная невнимательность. Поэтому Водолеи не боятся рассеянности: весь окружающий хаос – лишь творческий беспорядок, необходимый для нормального функционирования.





Овен

Рассеянность Овна – исключительно проявление его эгоизма. Огненный знак не привык держать в голове чужие заботы, его мысли наполнены только достижением собственной выгоды. Если Овен забыл о важной встрече или пропустил нужную дату, убедить знак в неправоте (тем более добиться извинений) тоже не получится. Овен считает, что всегда прав, поэтому в его рассеянности будет обвинен кто угодно, кроме него самого.

Читайте также:

5 причин, по которым Львов сложно любить