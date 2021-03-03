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Главные паникеры среди знаков зодиака
03.03.2021 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Жизнь непредсказуема. В ней нередко бывают моменты, когда человек оказывается перед гнетом обстоятельств. Сильные личности умеют в плохом видеть позитивные стороны и с честью справляются с трудностями. Другие впадают в отчаяние и начинают паниковать. Мало того, что они сами нервничают, так еще и вносят неразбериху в свое окружение. Кто из знаков зодиака больше предрасположен к такому стилю поведения?
Раки
Люди этого знака больше всего ценят собственный комфорт и уют. Разумные личности, но предпочитают скрывать свою сущность. Они
Весы
Один из самых неустойчивых и колеблющихся знаков. Стремление к оценке всего происходящего, желание совершенства и идеализации всего часто усложняет общение Весов с окружающими. Сомнения и колебания в выборе правильного решения, поиск идеального варианта заставляют их мучительно переживать и страдать. Боязнь ошибиться или поступить неправильно подталкивает представителей данного знака любым способом избавиться хотя бы от части
Рыбы
Среди представителей этого знака есть достаточное количество людей, которые заткнут за пояс любого ярого
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Жизнь непредсказуема. В ней нередко бывают моменты, когда человек оказывается перед гнетом обстоятельств. Сильные личности умеют в плохом видеть позитивные...
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