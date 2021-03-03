Главные паникеры среди знаков зодиака

Источник материала: Flytothesky

Жизнь непредсказуема. В ней нередко бывают моменты, когда человек оказывается перед гнетом обстоятельств. Сильные личности умеют в плохом видеть позитивные стороны и с честью справляются с трудностями. Другие впадают в отчаяние и начинают паниковать. Мало того, что они сами нервничают, так еще и вносят неразбериху в свое окружение. Кто из знаков зодиака больше предрасположен к такому стилю поведения?





Раки

Люди этого знака больше всего ценят собственный комфорт и уют. Разумные личности, но предпочитают скрывать свою сущность. Они ревностно оберегают свой внутренний мир от посторонних глаз и хорошо чувствуют себя в родных стенах. Стараются избегать проблем и конфликтов, издали наблюдая за ходом событий. Любое нарушение границ личного пространства приводит Рака в бешенство, он начинает нервничать и паниковать. В такие моменты он не сдерживает эмоций и легко выводит из равновесия окружающих. Избавившись от источника дискомфорта, Раки начинают трепетно восстанавливать разрушенное, долгое время испытывая негативное послевкусие.





Весы

Один из самых неустойчивых и колеблющихся знаков. Стремление к оценке всего происходящего, желание совершенства и идеализации всего часто усложняет общение Весов с окружающими. Сомнения и колебания в выборе правильного решения, поиск идеального варианта заставляют их мучительно переживать и страдать. Боязнь ошибиться или поступить неправильно подталкивает представителей данного знака любым способом избавиться хотя бы от части ответственности . Становясь перед выбором, они начинают паниковать и сеять смуту вокруг себя.





Рыбы

Среди представителей этого знака есть достаточное количество людей, которые заткнут за пояс любого ярого оптимиста . Тем не менее этому знаку свойственна болезненная впечатлительность и чувство сострадания. Начать паниковать для них не составляет труда. В большей мере это происходит от нежелания находить решение проблемы и выход из создавшейся ситуации. Хотя, стоит Рыбам поднапрячься и включить мозги, они могут выдать действенное и совершенно нестандартное решение.

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