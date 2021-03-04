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На кого вы больше похожи: Гарри Поттера или Рона Уизли?
04.03.2021 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Рон и Гарри – лучшие друзья, с которых всем нам стоит брать пример. И даже несмотря на то, что у них совершенно разные черты характера, поведение, привычки и вкусы, они все равно всегда поддерживают друг друга, понимают и никогда не оставляют в беде. Хотите узнать, на кого из этих юных волшебников вы больше похожи? Тогда пройдите наш небольшой магический тест.
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Рон и Гарри – лучшие друзья, с которых всем нам стоит брать пример. И даже несмотря на то, что у них совершенно разные черты характера, поведение, привычки и вкусы,...
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