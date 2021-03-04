На кого вы больше похожи: Гарри Поттера или Рона Уизли?

Источник материала: Flytothesky





Рон и Гарри – лучшие друзья, с которых всем нам стоит брать пример. И даже несмотря на то, что у них совершенно разные черты характера, поведение, привычки и вкусы, они все равно всегда поддерживают друг друга, понимают и никогда не оставляют в беде. Хотите узнать, на кого из этих юных волшебников вы больше похожи? Тогда пройдите наш небольшой магический тест.

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