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Выберите свадебное платье и узнайте, в каком возрасте выйдете замуж
05.03.2021 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Для кого-то замужество – это исполнение желания всей жизни, а для кого-то – логичный шаг в развитии отношений. Кто-то об этом мечтал с самого детства, а кто-то хотел сначала добиться других целей, прежде чем создавать уютное семейное гнездышко. Но если вдруг в последнее время вас все чаще посещает мысль «когда я выйду замуж?», то просто пройдите этот тест.
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Для кого-то замужество – это исполнение желания всей жизни, а для кого-то – логичный шаг в развитии отношений. Кто-то об этом мечтал с самого детства, а кто-то хотел...
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