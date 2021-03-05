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Выберите свадебное платье и узнайте, в каком возрасте выйдете замуж

05.03.2021 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Выберите свадебное платье и узнайте, в каком возрасте выйдете замуж

Для кого-то замужество – это исполнение желания всей жизни, а для кого-то – логичный шаг в развитии отношений. Кто-то об этом мечтал с самого детства, а кто-то хотел сначала добиться других целей, прежде чем создавать уютное семейное гнездышко. Но если вдруг в последнее время вас все чаще посещает мысль «когда я выйду замуж?», то просто пройдите этот тест.

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Для кого-то замужество – это исполнение желания всей жизни, а для кого-то – логичный шаг в развитии отношений. Кто-то об этом мечтал с самого детства, а кто-то хотел...
 
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