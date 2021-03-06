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Маме, подруге и бабуле: поздравления к 8 Марта
07.03.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Интересные поздравления в стихотворениях для мам, бабушек, дочерей и жен — в специальном обзоре Sputnik к Международному женскому дню.
Накануне 8 Марта мужчины начинают срочно искать подарки и поздравления женщинам: кто-то своими руками делает открытку или покупает букеты роз, другие ограничиваются стихотворением в SMS или мессенеджере. Sputnik подготовил интересные стихотворные поздравления с женским праздником.
Маме
Я возьму твою руку в ладони,
И прижмусь к теплой коже щекой.
Как я счастлив, что ты – моя мама!
Праздник марта по истине твой!
Бабушке
С женским днем тебя, бабуля!
Больше всех тебя люблю я!
Счастье там, где рядом ты,
Принимай скорей цветы!
Сестре
Я в женский день тебе, сестренка,
Желаю радостью дышать
И птицу сказочной удачи
За хвост легонечко держать!
Дочери
Желаем в день 8 марта
Быть ослепительно красивой,
Обласканной весенним солнцем
И удивительно счастливой!
Пусть этот яркий праздник, дочка,
Подарит много впечатлений,
И принесут большую радость
Слова сердечных поздравлений!
Учительнице
Нашу любимую, нашу красивую
Самую лучшую, самую милую,
Мы поздравляем с весенней капелью
И пожелаем удачи, веселья!
Пусть поздравляет каждая школа,
С праздничным Днем марта восьмого.
Женщин любимых – учителей.
И только послушных желает детей!
Супруге
Женщину любимую с праздником весны,
Поздравляю искренне и дарю цветы!
Ты моя волшебная, ты – моя жена,
Оттого и лучшая у меня весна!
Будь счастливой, милая, рядышком со мной.
Все мои старания – для тебя одной.
Подруге
Моя любимая и милая подруга,
Сегодня день весны настал для нас!
С тобой поздравим мы друг друга,
Хочу сказать тебе сейчас:
Пусть этот нежный день весны
Подарит множество цветов,
Поздравят люди всей страны,
Ведь ты достойна лучших слов!
Коллегам
Спасибо вам за вашу доброту,
За вашу дружбу, преданность и даже
За лишний нерабочий день в году,
Спасибо вам, волшебницы вы наши!
Открытки со стихами
Если вы собираетесь поздравить любимых женщин с помощью открытки, обязательно напишите от руки несколько приятных строк.
Милые девушки, женщины, дамы!
С праздником женским вас, с новой весной!
Снова строчим вам стихи как романы,
Оды слагаем для вас в час ночной.
Только для вас в этот день все признанья,
Все комплименты, букеты цветов.
Пусть исполняются ваши желанья,
В жизни пусть будут весна и любовь!
Поздравление от великих поэтов
Не стоит забывать, что во все времена поэты также посвящали самые нежные и красивые слова дамам. Так что можно воспользоваться известным творчеством и поздравить женщину, например, словами Валерия Брюсова.
Женщине
Ты — женщина, ты — книга между книг,
Ты — свернутый, запечатленный свиток;
В его строках и дум и слов избыток,
В его листах безумен каждый миг.
Ты — женщина, ты — ведьмовский напиток!
Он жжет огнем, едва в уста проник;
Но пьющий пламя подавляет крик
И славословит бешено средь пыток.
Ты — женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звездной,
Ты — в наших безднах образ божества!
Мы для тебя влечем ярем железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся — от века — на тебя!
Поздравление от Sputnik
Будьте любимы! Будьте счастливы.
Читательницы Sputnik красивы и умны!
И держат пальцы рук на пульсе мира и страны.
Вы в эти дни весенние, полны любви и грации…
Примите поздравления от всех мужчин редакции!
Мы вам желаем нежности,
Мы вами восхищаемся,
Клянемся в вечной верности,
И очень постараемся
Всегда быть интересными,
Всегда вас только радовать,
Сюжетами чудесными…
Давайте вместе праздновать!
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Начало марта для всех мужчин посвящены одному: поиску подарков и поздравлений для любимых женщин к 8 Марта.
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