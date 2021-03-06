Маме, подруге и бабуле: поздравления к 8 Марта

Источник материала: Sputnik Беларусь

Интересные поздравления в стихотворениях для мам, бабушек, дочерей и жен — в специальном обзоре Sputnik к Международному женскому дню.

Накануне 8 Марта мужчины начинают срочно искать подарки и поздравления женщинам: кто-то своими руками делает открытку или покупает букеты роз, другие ограничиваются стихотворением в SMS или мессенеджере. Sputnik подготовил интересные стихотворные поздравления с женским праздником.

Маме

Я возьму твою руку в ладони,

И прижмусь к теплой коже щекой.

Как я счастлив, что ты – моя мама!

Праздник марта по истине твой!

Бабушке

С женским днем тебя, бабуля!

Больше всех тебя люблю я!

Счастье там, где рядом ты,

Принимай скорей цветы!

Сестре

Я в женский день тебе, сестренка,

Желаю радостью дышать

И птицу сказочной удачи

За хвост легонечко держать!

Дочери

Желаем в день 8 марта

Быть ослепительно красивой,

Обласканной весенним солнцем

И удивительно счастливой!

Пусть этот яркий праздник, дочка,

Подарит много впечатлений,

И принесут большую радость

Слова сердечных поздравлений!

Учительнице

Нашу любимую, нашу красивую

Самую лучшую, самую милую,

Мы поздравляем с весенней капелью

И пожелаем удачи, веселья!

Пусть поздравляет каждая школа,

С праздничным Днем марта восьмого.

Женщин любимых – учителей.

И только послушных желает детей!

Супруге

Женщину любимую с праздником весны,

Поздравляю искренне и дарю цветы!

Ты моя волшебная, ты – моя жена,

Оттого и лучшая у меня весна!

Будь счастливой, милая, рядышком со мной.

Все мои старания – для тебя одной.

Подруге

Моя любимая и милая подруга,

Сегодня день весны настал для нас!

С тобой поздравим мы друг друга,

Хочу сказать тебе сейчас:

Пусть этот нежный день весны

Подарит множество цветов,

Поздравят люди всей страны,

Ведь ты достойна лучших слов!

Коллегам

Спасибо вам за вашу доброту,

За вашу дружбу, преданность и даже

За лишний нерабочий день в году,

Спасибо вам, волшебницы вы наши!

Открытки со стихами

Если вы собираетесь поздравить любимых женщин с помощью открытки, обязательно напишите от руки несколько приятных строк.

Милые девушки, женщины, дамы!

С праздником женским вас, с новой весной!

Снова строчим вам стихи как романы,

Оды слагаем для вас в час ночной.

Только для вас в этот день все признанья,

Все комплименты, букеты цветов.

Пусть исполняются ваши желанья,

В жизни пусть будут весна и любовь!

Поздравление от великих поэтов

Не стоит забывать, что во все времена поэты также посвящали самые нежные и красивые слова дамам. Так что можно воспользоваться известным творчеством и поздравить женщину, например, словами Валерия Брюсова.

Женщине

Ты — женщина, ты — книга между книг,

Ты — свернутый, запечатленный свиток;

В его строках и дум и слов избыток,

В его листах безумен каждый миг.

Ты — женщина, ты — ведьмовский напиток!

Он жжет огнем, едва в уста проник;

Но пьющий пламя подавляет крик

И славословит бешено средь пыток.

Ты — женщина, и этим ты права.

От века убрана короной звездной,

Ты — в наших безднах образ божества!

Мы для тебя влечем ярем железный,

Тебе мы служим, тверди гор дробя,

И молимся — от века — на тебя!

Поздравление от Sputnik

Будьте любимы! Будьте счастливы.

Читательницы Sputnik красивы и умны!

И держат пальцы рук на пульсе мира и страны.

Вы в эти дни весенние, полны любви и грации…

Примите поздравления от всех мужчин редакции!

Мы вам желаем нежности,

Мы вами восхищаемся,

Клянемся в вечной верности,

И очень постараемся

Всегда быть интересными,

Всегда вас только радовать,

Сюжетами чудесными…

Давайте вместе праздновать!

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